Wybuch gazu w Świętokrzyskiem. Dom w gruzach, jedna osoba ranna
W jednym z domów w miejscowości Brzezinki w województwie świętokrzyskim doszło do wybuchu gazu. W budynku, który częściowo się zawalił, przebywało pięć osób. Wszystkie opuściły dom, jedna z nich została poszkodowana.
Zgłoszenie o eksplozji gazu wpłynęło chwilę po godz. 8:30. St. kpt. Marcin Bajur z KW PSP w Kielcach przekazał polsatnews.pl, że wybuch miał miejsce w jednorodzinnym domu w powiecie kieleckim w gminie Masłów.
Wybuch gazu w powiecie kieleckim. Pięć osób opuściło budynek
Pięć osób przebywało na miejscu w chwili zdarzenia, opuściły one budynek przed przyjazdem służb, jedna osoba została zabrana do szpitala. W wyniku wybuchu zawalił się dach.
Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej. Policja i nadzór budowlany ustalają okoliczności zdarzenia.
Artykuł aktualizowany.
