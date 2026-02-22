Wybuch gazu w Świętokrzyskiem. Dom w gruzach, jedna osoba ranna

W jednym z domów w miejscowości Brzezinki w województwie świętokrzyskim doszło do wybuchu gazu. W budynku, który częściowo się zawalił, przebywało pięć osób. Wszystkie opuściły dom, jedna z nich została poszkodowana.

Zniszczony dom jednorodzinny po eksplozji gazu, z zawalonym dachem i wyrwanymi ścianami.
Dom jednorodzinny zniszczony przez eksplozję gazu w powiecie kieleckim

Zgłoszenie o eksplozji gazu wpłynęło chwilę po godz. 8:30. St. kpt. Marcin Bajur z KW PSP w Kielcach przekazał polsatnews.pl, że wybuch miał miejsce w jednorodzinnym domu w powiecie kieleckim w gminie Masłów. 

Wybuch gazu w powiecie kieleckim. Pięć osób opuściło budynek

Pięć osób przebywało na miejscu w chwili zdarzenia, opuściły one budynek przed przyjazdem służb, jedna osoba została zabrana do szpitala. W wyniku wybuchu zawalił się dach.

 

Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej. Policja i nadzór budowlany ustalają okoliczności zdarzenia.

 

Artykuł aktualizowany.

 

