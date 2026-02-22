Zgłoszenie o eksplozji gazu wpłynęło chwilę po godz. 8:30. St. kpt. Marcin Bajur z KW PSP w Kielcach przekazał polsatnews.pl, że wybuch miał miejsce w jednorodzinnym domu w powiecie kieleckim w gminie Masłów.

Wybuch gazu w powiecie kieleckim. Pięć osób opuściło budynek

Pięć osób przebywało na miejscu w chwili zdarzenia, opuściły one budynek przed przyjazdem służb, jedna osoba została zabrana do szpitala. W wyniku wybuchu zawalił się dach.

ZOBACZ: Uszkodzony gazociąg w Szczecinie. Płomienie sięgały kilku metrów

Eksplozja gazu w powiecie kieleckim, zawalił się dach domu - fot. KW PSP w Kielcach

Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej. Policja i nadzór budowlany ustalają okoliczności zdarzenia.

Artykuł aktualizowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni