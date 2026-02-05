Uszkodzony gazociąg w Szczecinie. Płomienie sięgały kilku metrów
W budynku przy ulicy Łącznej w Szczecinie doszło do pożaru po uszkodzeniu gazociągu. Strażacy ugasili ogień, płomienie sięgały kilku metrów. Ewakuowano 17 osób, nikt nie został ranny. Na miejscu nadal pracują służby.
"Dziś o godzinie 9:27 przy ul. Łącznej 1 w Szczecinie, podczas prowadzonych prac ziemnych doszło do uszkodzenia gazociągu, w wyniku czego nastąpił zapłon ulatniającego się gazu. Ze względów bezpieczeństwa z pobliskiego budynku ewakuowano 17 osób. Nikt nie odniósł obrażeń" - przekazano w komunikacie PSP w Szczecinie.
Uszkodzony gazociąg w Szczecinie. Ugaszony pożar, trwa akcja służb
Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, a także grupa operacyjna z KW PSP w Szczecinie oraz KM PSP w Szczecinie. Równolegle pogotowie gazowe pracuje nad zakręceniem dopływu gazu i zabezpieczeniem instalacji - dodano.
W rozmowie na antenie Polsat News rzecznik Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP asp. Dariusz Schacht poinformował, że 17 osób zostało ewakuowanych podstawionym autobusem.
- Pogotowie gazowe pracuje nad tym, by zakręcić dopływ gazu, sytuacja w miarę jest pod kontrolą - zapewnił i dodał, że priorytetem jest niedopuszczenie do pożaru w przylegającym budynku.
Nieznana jest przyczyna zdarzenia, strażacy mają zostać na miejscu "dopóki będzie jakieś zagrożenie" - zapewnił asp. Schacht.
Ok. 11:30 pożar został ugaszony.
Artykuł aktualizowany.
