"Dziś o godzinie 9:27 przy ul. Łącznej 1 w Szczecinie, podczas prowadzonych prac ziemnych doszło do uszkodzenia gazociągu, w wyniku czego nastąpił zapłon ulatniającego się gazu. Ze względów bezpieczeństwa z pobliskiego budynku ewakuowano 17 osób. Nikt nie odniósł obrażeń" - przekazano w komunikacie PSP w Szczecinie.

Uszkodzony gazociąg w Szczecinie. Ugaszony pożar, trwa akcja służb

Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, a także grupa operacyjna z KW PSP w Szczecinie oraz KM PSP w Szczecinie. Równolegle pogotowie gazowe pracuje nad zakręceniem dopływu gazu i zabezpieczeniem instalacji - dodano.

W rozmowie na antenie Polsat News rzecznik Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP asp. Dariusz Schacht poinformował, że 17 osób zostało ewakuowanych podstawionym autobusem.

- Pogotowie gazowe pracuje nad tym, by zakręcić dopływ gazu, sytuacja w miarę jest pod kontrolą - zapewnił i dodał, że priorytetem jest niedopuszczenie do pożaru w przylegającym budynku.

Nieznana jest przyczyna zdarzenia, strażacy mają zostać na miejscu "dopóki będzie jakieś zagrożenie" - zapewnił asp. Schacht.

Ok. 11:30 pożar został ugaszony.

Artykuł aktualizowany.

