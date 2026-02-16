North Food Polska S.A. należy do MS Galleon GmbH z siedzibą w Wiedniu. Właścicielem 100 procent akcji tej spółki jest jeden z najbogatszych Polaków, miliarder Michał Sołowow.

Problemy finansowe spółki narastały w ostatnich latach, co potwierdzają dane z raportów finansowych. W 2020 roku spółka odnotowała stratę netto w wysokości blisko 16,8 miliona złotych. Wynik ten był bezpośrednim skutkiem wybuchu pandemii COVID-19 i czasowego zamknięcia lokali gastronomicznych. Kolejny rok przyniósł stratę na poziomie ponad 11,6 miliona złotych, a w 2022 roku deficyt pogłębił się do poziomu 16,7 miliona złotych.

Rok 2023 przyniósł okresową poprawę wyników finansowych. Strata netto zmniejszyła się wtedy do poziomu 1,78 miliona złotych. Zarząd wyjaśnił, że było to możliwe dzięki optymalizacji procesów zakupowych i lepszemu nastrojowi konsumentów.

Jednak w 2024 roku nastąpił ponowny wzrost ujemnego wyniku do ponad 4,35 miliona złotych. Przychody spółki spadły o 6,3 procent w skali roku. Jak wynika z raportów, przyczyną był mniejszy ruch w centrach handlowych oraz spadek liczby unikalnych klientów.

Mniejsza liczba klientów, spadek transakcji

Według władz spółki, wzrost sprzedaży detalicznej w Polsce nie zrównoważył wpływu inflacji. W 2024 roku ruch w centrach handlowych spadł o 3,5 procent rok do roku. Liczba unikalnych klientów zmniejszyła się o 3,1 procent.

Mniejsza liczba wizyt przełożyła się na spadek transakcji w strefach gastronomicznych. Jak wynika ze sprawozdania, konsumenci rzadziej odwiedzali galerie i skracali czas pobytu. Częściej wybierali zakupy online oraz dostawy jedzenia bezpośrednio do domu.

W 2024 roku spółka otrzymała pożyczkę właścicielską w wysokości 5,5 miliona złotych. Środki te miały zabezpieczyć bieżącą działalność operacyjną. Zarząd informował wówczas, że potrzeby finansowe na najbliższy czas zostały zaspokojone. Wcześniej, w 2023 roku, doszło także do podwyższenia kapitału zakładowego o 5 milionów złotych.

Spółka North Food Polska S.A. prowadzi działalność głównie na rynku krajowym. Na koniec 2023 roku firma użytkowała 41 lokali, głównie w galeriach handlowych. Przeciętne zatrudnienie w spółce w 2024 roku wynosiło blisko 197 osób. Rok wcześniej w firmie pracowało średnio prawie 219 osób.

