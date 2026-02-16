Na przestrzeni ponad czterdziestoletniej kariery aktorskiej Jerzy Słonka wystąpił w wielu uwielbianych przez widzów filmach i serialach, takich jak "Rodzina zastępcza", "Pułkownik Kwiatkowski", "Czas honoru" czy "Quo Vadis". Największą rozpoznawalność na dużym ekranie przyniosła mu jednak epizodyczna rola w "Misiu", od której rozpoczynał swoją artystyczną ścieżkę.

We wspomnianym filmie Stanisława Barei wcielił się w przedstawiciela brygady młodzieżowej, który zobowiązał się do zaciągnięcia warty przy paróweczkach. Słonka podkładał również głos do filmów i kreskówek. Brał udział w dubbingu między innymi do "Wojowniczych Żółwi Ninja", "W 80 dni dookoła świata" czy "Atomówek".

Nie żyje Jerzy Słonka. Dubbingował słynne bajki Disneya

Kondolencje rodzinie i bliskim artysty złożyli jego koledzy z warszawskiego Teatru Syrena. "Był związany m.in. z warszawskimi teatrami Dramatycznym, Popularnym i Komedia. W Syrenie Jerzy Słonka wystąpił w spektaklach 'Momo' (reż. E. Pietrowiak), 'Skazani na Shawhank' (reż. S. Chondrokostas) i 'Frankenstein' (reż. B. Linda), był również Królem w 'Kocie w butach' w reż. J. Bończyka" - pisał zespół Teatru.

O śmierci aktora poinformował też między innymi portal filmpolski.pl. "12 lutego zmarł aktor Jerzy Słonka. Zagrał kilkadziesiąt ról drugoplanowych w filmach i serialach telewizyjnych" - czytamy w komunikacie.

Msza w intencji Jerzego Słonki zostanie odprawiona 19 lutego o godz. 10:30 w Parafii Świętych Wyznawców o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego przy ul. Gwiaździstej 17 w Warszawie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 12:00 na Cmentarzu Północnym przy ul. K. Wóycickiego 14 w Warszawie.

