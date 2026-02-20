- 20 lutego do policjantów z Wydziału do Spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie o wykroczeniu dotyczącym złamania przepisów z Ustawy prawo własności przemysłowej - powiedział oficer prasowy gdańskiej policji asp. szt. Mariusz Chrzanowski.

Dodał, że funkcjonariusze sprawdzą, czy doszło do złamania prawa, w myśl art. 308 wspomnianej ustawy. Według tego artykułu, kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem, mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.

Marka "Nowrocky". Media: Wciąż nie została zarejestrowana

Trójmiejska "Gazeta Wyborcza" napisała w sobotę m.in., że "ubrania Nowrocky, także te prezentowane przez Karola Nawrockiego, są oznaczone w sposób, którego na obecnym etapie spółka nie może wykorzystywać".

Gazeta zwróciła uwagę, że ubrania i gadżety marki Nowrocky opatrzone są symbolem litery "R" w kółeczku. Jak przypomniano, to sygnał dla wszystkich, że prawo do marki jest zarejestrowane i chronione - właściciel marki posiada wyłączne prawo do jej używania i zarabiania na niej. Pod literą "R" kryje się angielskie "registered", tj. "zarejestrowany".

ZOBACZ: Karol Nawrocki zdecydował ws. czterech ustaw. Zawetował część z nich

Z danych Urzędu Patentowego wynika - jak podała "GW" - że marka Nowrocky wciąż nie została zarejestrowana, a ten proces trwa. "Przepisy są jednoznaczne. Zgodnie z art. 308 ustawy Prawo własności przemysłowej, posługiwanie się wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmiot korzysta z ochrony, jest czynem zabronionym" - podkreśliła Wyborcza.

Trójmiejska Wyborcza podała, że wniosek o rejestrację marki "Nowrocky" 5 listopada zeszłego roku złożyła siostra prezydenta - Nina Nawrocka. Teraz trwa okres przejściowy, który według dziennika zakończy się 23 marca tego roku. "Jeśli uwag nikt nie wniesie, Nawrocka po tym terminie uzyska ochronę dla znaku 'Nowrocky'. Dopiero wtedy towary z logo marki będą mogły legalnie korzystać z literki R w kółeczku" - podała GW.

Karol Nawrocki: Gdyby to była inna marka, ale polska, to włożyłbym inną

Prezydent Karol Nawrocki w niedzielę w Polsat News odniósł się do krytyki, jaka pojawiła się po tym jak odwiedził polską kadrę olimpijską w koszulce i czapce marki "Nowrocky". Jak podkreślił, nie łączą go relacje finansowe ani marketingowe z żadną firmą. Zaznaczył "Nowrocky" towarzyszyła mu w kampanii wyborczej i stała się jej elementem rozpoznawalnym.

- Akurat włożyłem tę koszulkę. Gdyby mój fotograf Mikołaj Bujak miał inną, to pewnie włożyłbym inną. Natomiast pożyczyłem od niego t-shirt i czapeczkę, bo miał akurat taką, a ja miałem stroje oficjalne. Gdyby to była inna marka, ale polska, to włożyłbym inną. Włożyłem tę - powiedział prezydent.

ZOBACZ: Porównał słowa Nawrockiego i Kaczyńskiego. Kto nie mówi w "logice państwowej"?

Podkreślił, że jako głowa państwa korzysta z różnych polskich produktów, w tym zegarków czy odzieży, nie czerpiąc z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.

Odnosząc się do sugestii o możliwym konflikcie interesów Nawrocki wyjaśnił, że prawa do znaku towarowego znajdują się w rękach jego siostry, jednak - jak zaznaczył - nie wiążą się z tym żadne relacje finansowe ani zarobki. Według niego, miało to na celu ochronę wizerunku i zapobieżenie wykorzystaniu znaku w kontekstach, z którymi nie chciałby być utożsamiany jako prezydent.

Spotkanie z olimpijczykami. Prezydent w koszulce i czapce marki "Nowrocky"

Po rozpoczęciu zimowych igrzysk olimpijskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził polską kadrę olimpijską w koszulce i czapce marki "Nowrocky".

To firma, w której ubraniach prezydent pokazuje się przy mniej oficjalnych okazjach. Był w takiej odzieży m.in. na Pucharze Świata w skokach w Zakopanem. Jest w nią ubrany także podczas treningów na siłowni - wynika ze zdjęć prezentowanych na portalach społecznościowych.

W czwartek GW podała, że ze strony internetowej nowrocky.pl oraz z profili w mediach społecznościowych usunięte zostały fotografie towarów opatrzonych znakiem "R".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni