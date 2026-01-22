Kulisy pracy w Watykanie, przeprowadzono sondaż. Zaskakujące wnioski

Zdecydowana większość świeckich pracowników Watykanu nie jest zadowolona ze swojej pracy - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Pracowników Świeckich Watykanu. Respondenci najczęściej wskazują na brak docenienia, marginalizowanie ich głosu oraz poczucie niesprawiedliwości.

Papież zwraca się do zgromadzenia pracowników Watykanu.
Pracownicy Watykanu liczą na zmiany po wynikach ankiety

Badanie zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie Pracowników Świeckich Watykanu, które reprezentuje około 300 osób. Pierwsza tego typu w historii ankieta została zrealizowana między 15 grudnia a 7 stycznia.

 

Ankieta objęła świecką siłę roboczą, która liczy około cztery tysiące osób - w tym kucharzy, ogrodników, sprzątaczy i pracowników administracyjnych. Większość z nich mieszka poza murami Watykanu. W najmniejszym państwie świata na stałe przebywa około 900 osób. Pracownicy Watykanu nie mają oni prawa do tworzenia ani przystępowania do związków zawodowych.

Pracownicy Watykanu zabrali głos. Mają kilka sugestii dla papieża

Wyniki sondażu pokazują wyraźne napięcia między pracownikami a kierownictwem. Aż 73,9 proc. respondentów przyznało, że odczuwa "brak porozumienia" z przełożonymi.

 

Jeszcze więcej, bo 75,9 proc. badanych zadeklarowało, że czuje się niedocenianych i zdemotywowanych w swojej pracy.

 

"Szczególne zaniepokojenie" stowarzyszenia wzbudził fakt, że 56 proc. ankietowanych zadeklarowało doświadczenia niesprawiedliwości lub nękania ze strony przełożonego. 

 

Respondenci zostali zapytani również o sugestie, które - w razie potrzeby - można byłoby przedstawić papieżowi. Najczęściej powtarzały się postulaty dotyczące godności, realnego głosu pracowników oraz prawdziwej ochrony poprzez reprezentację, przejrzystość, dialog i wzajemny szacunek.

Napięcia w Watykanie. Pracownicy mają nadzieję na zmianę

Relacje personelu z kierownictwem Watykanu bywały w przeszłości napięte. Za pontyfikatu papieża Franciszka nie brakowało trudnych momentów, dlatego część pracowników - jak wynika z rozmów z AFP - wiąże nadzieje z nowym przywództwem.

 

Papież Leon XIV, który objął urząd w ubiegłym roku, miał już wykonać symboliczny gest, przywracając premię w wysokości 500 euro (ok. 2100 zł) dla pracowników z okazji wyboru nowego papieża.

 

Watykan, siedziba Kościoła katolickiego, to unikatowe państwo z własną gazetą, hymnem narodowym po łacinie i papieżem jako najwyższym zwierzchnikiem. Choć pracownicy korzystają z wynagrodzeń zwolnionych z podatku oraz bezpłatnej opieki medycznej, nie mogą jednak tworzyć ani wstępować do związków zawodowych.

 

