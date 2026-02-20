Śląska policja poinformowała w piątek, że funkcjonariusze zatrzymali kolejne siedem osób podejrzewanych o udział w tzw. mafii śmieciowej, wokół której postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Sprawa ma charakter rozwojowy i obejmuje dziesiątki miejsc nielegalnego składowania odpadów w całym kraju.

Akcja została przeprowadzona w poniedziałek i wtorek na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego. Wówczas policjanci weszli do siedzib kilku podmiotów gospodarczych, gdzie zatrzymali siedem osób w wieku od 31 do 65 lat, odpowiedzialnych głównie za transport nielegalnych odpadów.

Na miejscu śledczy zabezpieczyli dokumentację związaną z obrotem odpadami, a także mienie o wartości przekraczającej 735 tysięcy złotych, w tym gotówkę w kwocie 135 tysięcy złotych oraz samochody. Ustalono dodatkowo kolejne składniki majątkowe. Pozwoli to na dalsze zabezpieczenie mienia o wartości przekraczającej pięć milionów złotych na poczet przyszłych kar i przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z popełnionych przestępstw.

Mafia śmieciowa pod lupą śledczych. Są kolejne zatrzymania

Ustalenia służb wskazują na to, że zatrzymani byli zaangażowani w porzucanie w różnych lokalizacjach na terenie kraju odpadu niebezpiecznego - kwasu trawiącego. Ostatecznie usłyszeli oni zarzuty, odnoszące się do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych kart przekazania odpadów, a także pomocnictwa do porzucania odpadów niebezpiecznych. Osobom tym zarzuca się także popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej.

Funkcjonariusze zaznaczyli, że podejrzani mają związek ze środowiskiem pseudokibiców śląskich klubów piłkarskich. Cztery zatrzymane osoby zostały tymczasowo aresztowane. Wobec pozostałych trzech osób prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym.

Policja zatrzymała kolejne osoby. W tle tzw. mafia śmieciowa

Jak podkreślają policjanci ze Śląska, do tej pory w śledztwie w sprawie tzw. mafii śmieciowej zarzuty przedstawiono łącznie 140 osobom. Niektóre z nich są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. 64 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, natomiast wobec pozostałych zastosowano środki o charakterze wolnościowym.

Zabezpieczono również mienie podejrzanych o łącznej wartości blisko 12,5 mln zł na poczet przyszłych kar i grzywien. Postępowanie obejmuje 56 miejsc zlokalizowanych na terenie całego kraju, w których porzucane były odpady, w tym również te niebezpieczne.

Grupy przestępców miały zajmować się nielegalnym transportem oraz składowaniem odpadów petrochemicznych, kwasów siarkowych i tzw. czerwonych wód, czyli toksycznych odpadów, które powstają w trakcie produkcji trotylu. Dodatkowo podejrzewa się ich o nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów na teren Polski, których koszt utylizacji wynosi ponad miliard złotych.

