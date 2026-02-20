Pościgi, strzały, zatrzymania. Brawurowa akcja służb w Pomorskiem

Jak przekazała w mediach społecznościowych Straż Graniczna, w toku śledztwa przeszukano kilkanaście lokali mieszkalnych i usługowych, samochodów oraz zabezpieczono pieniądze, złoto inwestycyjne, numizmaty oraz biżuteria o łącznej wartości 3,6 mln złotych. Śledczy zablokowali również konta bankowe, na których łącznie znajdowało się 3,8 mln złotych. W trakcie czynności ujawniono też przedmiot przypominający broń palną i śladowe ilości narkotyków.

Efektem trwającego od 2024 śledztwa funkcjonariuszy Straży Granicznej w Elblągu jest zatrzymanie ośmiu osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, na której czele stali Ukrainiec i Polak. Do brawurowej akcji mundurowych doszło 11 lutego.

🟢‼️Grupa przestępcza trudniąca się handlem ludźmi i praniem brudnych pieniędzy rozbita przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.



✅1⃣7⃣ przeszukanych lokali,

✅8⃣ zatrzymanych osób,

✅ponad 7⃣,5⃣ mln zł zabezpieczonych środków,

✅5⃣0⃣ zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi.… pic.twitter.com/mFNAP62FKa — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 20, 2026

Polak na czele zorganizowanej grupy przestępczej. Werbował cudzoziemców

Sprawcy mieli wykorzystywać ofiary do przymusowej pracy, stosując przemoc i groźby. Ofiarami byli głównie mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, w przeważającej części Kolumbijczycy. Sprawcy werbowali ich już na terytorium państw ich pochodzenia, a następnie pozornie delegowali do pracy w Polsce z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych poza granicami UE.

Łącznie grupa przestępcza miała zwerbować około dwa tysiące cudzoziemców. Funkcjonariusze zidentyfikowali również 50 ofiar handlu ludźmi.

W toku śledztwa ujawniono również materiały wskazujące na tzw. pranie brudnych pieniędzy. Dokonano blokady łącznie 28 rachunków bankowych osób oraz firm uczestniczących w procederze. O sprawie poinformował na platformie X także szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Funkcjonariusze @Straz_Graniczna rozbili grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i braniem brudnych pieniędzy. Zatrzymano 8 osób. Do tej pory zidentyfikowano 50 ofiar tej grupy. Głównie z Ameryki Łacińskiej. Sprawa ma charakter rozwojowy pic.twitter.com/ytNVmVqZM2 — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) February 20, 2026

Pościg na ulicach Gdańska. Brawurowa akcja służb

Podczas prób zatrzymania sprawcy dwukrotnie próbowali uciec przed funkcjonariuszami. Pojazdy prowadzone przez Polaka i Ukraińca nie zatrzymały się do kontroli. W trakcie pościgu na ulicach Gdańska mundurowi byli zmuszeni użyć broni. Dopiero przestrzelenie opon samochodów pozwoliło na ujęcie uciekinierów. Żaden z nich nie został ranny i nie wymagał pomocy medycznej.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz handlu ludźmi. Sześcioro członków gangu trafiło do aresztu na trzy miesiące. Dwie osoby zostały objęte dozorem policyjnym, mają również zakaz opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W działaniach uczestniczyli mundurowi z Placówki Straży Granicznej w Elblągu wraz z innymi funkcjonariuszami z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, grupami realizacyjnymi Wydziałów Zabezpieczenia Działań Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Nadwiślańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG, a także eksperci od wykrywania i zwalczania zagrożeń cyberbezpieczeństwa z Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej SG.

