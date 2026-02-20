Śnieżyce dały się we znaki Austriakom oraz części mieszańców Węgier oraz Niemiec. Z powodu złych warunków atmosferycznych w piątek rano prace zawiesiło lotnisko Wien-Schwechat w Wiedniu.

Atak zimy. Odwołane loty w Wiedniu i Monachium

Jak podała dpa, odwołano ponad 150 lotów. Austriacki przewoźnik Austrian Airlines (AUA) anulował około 100 połączeń. Według rzeczniczki linii utrudnienia dotknęły około 13 tys. pasażerów.

"Około południa wystartowały pierwsze samoloty" - przekazały władze portu lotniczego. Jednocześnie nie wykluczono kolejnych odwołań i opóźnień. W nocy na jego terenie spadło około 20 cm śniegu.

Intensywne opady spowodowały problemy także na lotnisku w Monachium na południu Niemiec. Port ostrzegł, że starty i lądowania mogą być opóźnione lub odwołane. Już w czwartek anulowano tam 100 lotów, a w piątek do przedpołudnia odwołano kolejnych 50 - przekazał rzecznik.

Austria i Węgry zasypane śniegiem. Chaos na drogach doprowadził do serii wypadków

Austriacki serwis Kronen Zeitung poinformował, że w całym kraju warunki na drogach są bardzo trudne. "Ruch na autostradach praktycznie się zatrzymał. Styria de facto nie jest już dostępna dla prywatnego transportu" - podawano.

W Tyrolu służby ratunkowe zostały postawione na nogi z powodu zagrożenia lawinowego.

Chaos zapanował także wśród kierowców na zachodzie Węgier. W Zalaegerszegu doszło w piątek do wypadku autokaru, który w wyniku poślizgu przewrócił się i wypadł z drogi. Rannych zostało 12 osób, w tym dwie odniosły ciężkie obrażenia.

"Władze poinformowały, że autokar został zepchnięty z oblodzonej drogi przez silny wiatr do przydrożnego rowu" - podała agencja MTI.

Z powodu śliskiej nawierzchni doszło również do zderzenia kilku samochodów jadących za autobusem, jednak nie zgłoszono żadnych obrażeń ani poważniejszych uszkodzeń. Policja całkowicie zamknęła odcinek drogi i przekierowała ruch.

Władze określiły sytuację na zachodzie Węgier jako "krytyczną".

Koleje państwowe MAV wydały ostrzeżenie, w którym wezwały do powstrzymania się od podróży, jeśli nie są absolutnie konieczne. Pociągi kursują z dużymi opóźnieniami z powodu zaśnieżonych zwrotnic i powalonych drzew blokujących tory.

Portal 444 poinformował, że w ciągu dnia doszło do najmniej 16 wypadków autobusów, z których większość wylądowała w rowach.

Opady śniegu. Wydano alerty

Węgierska służba meteorologiczna HungaroMet wydała alerty drugiego stopnia (pomarańczowe) dotyczące opadów śniegu i zamieci w kilku zachodnich okręgach. Synoptycy ostrzegają, że w ciągu 24 godzin w regionie może spaść ponad 20 centymetrów śniegu, a silne wiatry mogą tworzyć zaspy i poważnie ograniczać widoczność.

W kilku miejscowościach regionu drzewa runęły na samochody i domy - przekazał portal DailyNewsHungary.

Według Węgierskiej Agencji Dróg Publicznych opady śniegu w Kraju Zadunajskim w piątek będą stopniowo przemieszczać się z terenów zachodnich na centralne i południowe Węgry.

