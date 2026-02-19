Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski w programie "Gość Wydarzeń" odniósł się do kwestii ryzyka walutowego w związku z pożyczkami w ramach unijnego programu SAFE. Jak przyznał, takie ryzyko istnieje, ale nie musi działać na niekorzyść Polski.

- To działa w dwie strony. Ja uważam, że nasza gospodarka będzie tak silnie rosła, że złotówka będzie się raczej umacniać wobec euro. Mamy wyższy wzrost, więc w złotówkach spłacimy mniej, a nie więcej - przekonywał w rozmowie z Piotrem Witwickim.

ZOBACZ: Radosław Sikorski o akcesji Ukrainy do UE. Podał termin

Zaznaczył jednocześnie, że w przypadku ewentualnego przyjęcia wspólnej waluty ryzyko kursowe przestałoby istnieć.

Czy Polska wstąpi do strefy euro? Sikorski: Zobowiązaliśmy się

Sikorski przypomniał, że w traktacie akcesyjnym Polska zobowiązała się do przystąpienia do strefy euro. Odniósł się także do obaw o wzrost cen po zmianie waluty. - Straszyli, że będzie wzrost cen. W Bułgarii nie ma wzrostu cen. Na Słowacji też nie ma. Wzrost cen był wszędzie w rezultacie covidu, ale nie w rezultacie euro - mówił.

Jednocześnie przyznał, że kwestia wspólnej waluty jest złożona. - W tej sprawie można mieć uczciwą różnicę zdań, bo tu jest szereg czynników - dodał.

Szef dyplomacji skomentował również działania opozycji, która publikuje spoty ostrzegające przed - jak twierdzą jej przedstawiciele - planami wprowadzenia euro i potencjalnie negatywnymi skutkami. - Mają obsesję na punkcie Unii Europejskiej, Niemiec. Próbują obrzydzić Polakom Unię Europejską - ocenił.

ZOBACZ: Polityk Konfederacji o korzyściach z obecności w UE. "Jedyna"

Sikorski o korzyści z obecności w UE. "Brukselkę wyciskać jak najdłużej"

Sikorski przywołał przy tym nastroje społeczne w Wielkiej Brytanii po Brexicie. - Dzisiaj 63 proc. Brytyjczyków chciałoby aplikować z powrotem do Unii Europejskiej, a wśród młodych Brytyjczyków 90 proc. Lepiej uczyć się na błędach innych - powiedział.

Wicepremier podkreślił, że Polska wciąż czerpie znaczące korzyści z członkostwa w UE. - My na Unii wyjątkowo dużo korzystamy. Mamy bardzo szybki wzrost gospodarczy, a mimo to nadal dostajemy pieniądze unijne na dokończenie modernizacji naszej infrastruktury - zaznaczył.

Na zakończenie stwierdził, że w interesie Polski jest maksymalne wykorzystanie sytuacji. - Naszym interesem jest, żeby Brukselkę wyciskać jak najdłużej - podsumował minister.

- To ma pan dzisiaj cytowanie dnia - skomentował słowa ministra Piotr Witwicki.

Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń można obejrzeć TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni