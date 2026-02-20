Podwójne zabójstwo na Mazowszu. Wnuczek ofiar z zarzutami
29-latek podejrzany o zabicie swoich dziadków usłyszał zarzuty. - Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty popełnienia zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów - powiedział Interii prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku. Do makabrycznej zbrodni doszło w nocy ze środy na czwartek w Raciążu na Mazowszu.
Prokurator przekazał, że podejrzany o zabójstwo małżeństwa seniorów w Raciążu złożył obszerne wyjaśnienia, w ramach których opisał przebieg zbrodni i ujawnił motyw działania. Łącznie przesłuchanie trwało ponad cztery godziny.
- Dziś prokurator składa do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Aleksandra G. - zapowiedział prok. Bartosz Maliszewski.
Raciąż. Zabójstwo małżeństwa seniorów. Wnuczek z zarzutami
Do zabójstwa doszło w nocy z środy na czwartek w jednym z domów w Raciążu na Mazowszu. Nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z KPP w Płońsku przekazała na antenie Polsat News, że mężczyzna dzwoniący na numer 112 poprosił o przyjazd służb.
29-latek na przyjazd policji czekał przed domem, w którym doszło do zabójstwa. - Gdy funkcjonariusze weszli do budynku, znaleźli dwa ciała, 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny - wyjaśniła nadkom. Drężek-Zmysłowska. Znalezione na miejscu zwłoki miały liczne rany cięte.
Wcześniej prok. Maliszewski przekazał, że podczas zatrzymania mężczyzna był trzeźwy. - Pobrano od niego materiał genetyczny i próbki z jego odzieży - mówił.
