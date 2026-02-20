Podwójne zabójstwo na Mazowszu. Wnuczek ofiar z zarzutami

Prokurator przekazał, że podejrzany o zabójstwo małżeństwa seniorów w Raciążu złożył obszerne wyjaśnienia, w ramach których opisał przebieg zbrodni i ujawnił motyw działania. Łącznie przesłuchanie trwało ponad cztery godziny.

- Dziś prokurator składa do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Aleksandra G. - zapowiedział prok. Bartosz Maliszewski.

Raciąż. Zabójstwo małżeństwa seniorów. Wnuczek z zarzutami

Do zabójstwa doszło w nocy z środy na czwartek w jednym z domów w Raciążu na Mazowszu. Nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z KPP w Płońsku przekazała na antenie Polsat News, że mężczyzna dzwoniący na numer 112 poprosił o przyjazd służb.

29-latek na przyjazd policji czekał przed domem, w którym doszło do zabójstwa. - Gdy funkcjonariusze weszli do budynku, znaleźli dwa ciała, 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny - wyjaśniła nadkom. Drężek-Zmysłowska. Znalezione na miejscu zwłoki miały liczne rany cięte.

ZOBACZ: Podwójne zabójstwo na Mazowszu. 29-letni sprawca sam powiadomił policję

Wcześniej prok. Maliszewski przekazał, że podczas zatrzymania mężczyzna był trzeźwy. - Pobrano od niego materiał genetyczny i próbki z jego odzieży - mówił.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni