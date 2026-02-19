Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Płońsku potwierdził w rozmowie z Interią, że w miejscowości Raciąż w środowy wieczór doszło do podwójnego zabójstwa.

Zabójstwo w Raciążu. Nie żyją dwie osoby

Najpewniej dokonał go 29-latek, który po tym powiadomił policję i przyznał się do popełnienia zbrodni. Ofiarami są seniorzy: 72-letnia kobieta oraz 86-latek, z którymi młody mężczyzna był spokrewniony - byli to jego dziadkowie.

Nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z KPP w Płońsku przekazała na antenie Polsat News, że mężczyzna dzwoniący na numer 112 poprosił o przyjazd służb.

- 29-latek został zatrzymany i aktualnie wykonywane są czynności z jego udziałem w płońskiej komendzie. Na miejscu zdarzenia w Raciążu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza i technicy kryminalistyki. Wszystkie czynności funkcjonariusze wykonują pod nadzorem prokuratora - powiedziała policjantka.

