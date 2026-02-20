Jarosław Kaczyński zadeklarował w czwartkowym wywiadzie dla Radia Maryja, że podjął już decyzję w sprawie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Nie zdradził jednak, o jaką osobę chodzi, podkreślając, że chce skonfrontować swoje stanowisko z pozostałymi członkami partii.

Nieoficjalnie mówi się, że osobą wytypowaną do objęcia stanowiska szefa rządu mógłby zostać obecny szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki. W piątkowym "Graffiti" do tych doniesień odniósł się Sławomir Cenckiewicz, który stwierdził, że polityk ten "na pewno zyskał duży rozgłos społeczny".

- Jest pewnie poważnym kandydatem do tego stanowiska, czy do tej gry, w którą Prawo i Sprawiedliwość chce wejść w najbliższym czasie. Zresztą to jest bardzo dobra koncepcja - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

"Powtórzenie sukcesu" Karola Nawrockiego. Cenckiewicz wskazuje strategię PiS

Cenckiewicz dodał również, że Bogucki "jest bardzo sprawnym politykiem". - Świetnie zagonił, że tak powiem, premiera Donalda Tuska i rząd w różnych dyskusjach sejmowych - powiedział. Na antenie Polsat News polityk mówił także o tym, że szef Kancelarii Prezydenta "nie kojarzy się ze starym PiS-em, być może nawet z rządem".

- Czyli (chodzi o) powtórzenie w jakimś sensie manewru z okresu wyborów prezydenckich i sukcesu Karola Nawrockiego - mówił szef BBN, wskazując, że nowy szef rządu nie powinien kojarzyć się z "tym, co można nazwać przyprawianiem gęby".

Cenckiewicz o "poważnym kandydacie" na premiera. Wytypował Boguckiego

Cenckiewicz zadeklarował dodatkowo, że na stanowisku premiera widzi "na pewno kogoś młodszego od siebie". To kryterium spełnia szef Kancelarii Prezydenta, który urodził się dziewięć lat później niż drugi z polityków. - Paradoksalnie, jestem jednym z najstarszych ludzi wokół prezydenta. Na pewno (kandydat na premiera) powinien być w okolicach czterdziestki, więc również Zbyszek Bogucki odpowiada takim kryteriom - powiedział.

Szef BBN wypowiedział się także na temat priorytetów, które powinien obrać sobie potencjalny kandydat na premiera z ramienia PiS. Szef BBN wskazał, że "trzeba połączyć" problemy odnoszące się do przyszłego rozwoju kraju oraz walki o elektorat z kwestiami tożsamościowymi i ideologicznymi polskiej prawicy. - To musi być koncepcja modernizacji Polski, wielkiego skoku w przyszłość. Kwestie oczywiście też bezpieczeństwa i obrony tego, co prawica zrobiła w czasie ostatnich ośmiu lat swoich swoich rządów - mówił Cenckiewicz.

Prezes PiS wybrał kandydata na premiera. Polacy zabrali głos

Nadal nie wiadomo, kogo Jarosław Kaczyński zechce uczynić premierem. Mówi się nie tylko o Zbigniewie Boguckim, ale także m.in. o Przemysławie Czarnku, Mateuszu Morawieckim czy Mariuszu Błaszczaku. W najnowszym sondażu IBRiS na zlecenie "Faktu" zapytano Polaków o to, kogo oni widzieliby w roli szefa rządu, jeżeli władzę przejęłoby Prawo i Sprawiedliwość.

Okazuje się, że faworytem badanych jest Morawiecki. Na byłego premiera głos oddało 29 proc. ankietowanych. Kolejne 11 proc. respondentów poparło ewentualną kandydaturę Czarnka.

Wśród potencjalnych kandydatów na szefa PiS-u Polacy wskazali również posła Mariusza Błaszczaka, europosła Patryka Jakiego oraz byłego kandydata na prezydenta Warszawy Tobiasza Bocheńskiego. Każdy z wymienionych polityków otrzymał po 5 proc. głosów.

Ostatnie miejsce w sondażu przypadło ex aequo byłej premier Beacie Szydło oraz byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, którzy cieszą się poparciem 1 proc. głosujących.

