- Jedyną korzyścią dla Polski z obecności w Unii Europejskiej jest dostęp do wspólnego jednolitego rynku - powiedziała w programie "Polityczny WF z gościem" europoseł Konfederacji Anna Bryłka.

Pytana, co zatem z dopłatami, które Polska przez lata dostawała z UE, odparła, że "zależy jakie". Przyznała, że głównym beneficjentem takiego wsparcia było polskie rolnictwo.

Za co można pochwalić UE? Anna Bryłka odpowiada

- Jednak z drugiej strony mieliśmy chociażby kwotowanie produkcji mleka w Polsce. Mało kto mówi o tym, że polscy rolnicy w związku z tym, że Polska w 2006, 2007 roku przekroczyła kwotę produkcji, musieli zapłacić kary za nadprodukcję - przypomniała.

- To wszystko zależy od tego, z której strony na to spojrzymy - dodała. Przyznała jednocześnie, że "na pewno znajdą się regulacje, które były korzystne".

- To nie chodzi o to, żeby szukać negatywów, tylko pokazywać ten moment, w którym obecność Polski w UE wiąże się z pewnego rodzaju brakiem korzyści - podkreśliła.

Wśród najbardziej szkodliwych regulacji wymieniła ETS1, ETS2 (system handlu emisjami - red.), dyrektywę budynkową oraz europejski Zielony Ład. - To jest gigantyczny koszt nie tylko dla gospodarki, ale przede wszystkim dla przeciętnego gospodarstwa domowego - powiedziała.

ZOBACZ: Jawne zarobki nawet w prywatnych firmach? Marcelina Zawisza: Zróbmy to bardziej cywilizowanie

Przypomniała, że niedawno pojawił się postulat kanclerza Niemiec Friedricha Merza, żeby wycofać się z systemu ETS. - Ale uczestniczyliśmy w tym 20 lat i to Polska ponosiła największy koszt w ramach tego systemu - przypomniała.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Bryłka zgodziła się, że był to impuls do transformacji polskiej energetyki. Zauważyła jednak, że ceny energii przez to nie spadły. - Przy wzroście udziału odnawialnych źródeł energii, cena energii wcale nie spada - stwierdziła.

Europoseł pytana, za co może pochwalić UE po dwóch latach spędzonych w Parlamencie Europejskim, wymieniła Omnibusy, czyli pakiet uproszczeń w obszarze zrównoważonego rozwoju, którego celem jest zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorstw w UE.

- Na pewno warto pochwalić UE również za odroczenie EUDR (unijne rozporządzenie, które ma na celu wyeliminowanie z rynku UE produktów przyczyniających się do wylesiania i degradacji lasów - red.) - dodała.

Zaznaczyła jednak, że jej zdaniem "UE cały czas nie zmieniła swojego kursu, zwłaszcza w zakresie polityki gospodarczej, polityki przemysłowej oraz polityki klimatycznej".

"Nie wiem jaki program ma pan Grzegorz Braun"

W programie poruszono również temat partii Grzegorza Brauna. Europoseł przyznała, że nie była kuszona, aby dołączyć do Konfederacji Korony Polskiej.

- Pan Grzegorz mnie doskonale zna i zna moje poglądy, wielokrotnie się z nim bardzo różniłam - podkreśliła.

- Zacznijmy od tego, że ja nie wiem jaki program ma pan Grzegorz Braun. On gromadzi wokół siebie bardzo różnych ludzi i jest pytanie, czy oni są wyrazicielami programu pana Grzegorza, bo często te postulaty, które oni prezentują, są ze sobą rozbieżne - zauważyła.

- My w Konfederacji mamy przynajmniej spisany program, co do którego się zgadzamy - dodała.

ZOBACZ: "Gniew peryferii". Ekspert o przyczynach wzrostu popularności Grzegorza Brauna

Pytana, czy partia Brauna jest zagrożeniem dla Konfederacji, zauważyła, że wciąż nie wiadomo, kto znajdzie się na listach wyborczych Konfederacji Korony Polskiej. - My mamy swoje postulaty, swoje zasady programowe, swoją wiarygodność i nie mamy zamiaru teraz tego zmieniać - podkreśliła.

Przypomniała również, że Konfederacja jest już dwie kadencje w Sejmie, więc "wyborcy wiedzą, czego mogą się po niej spodziewać".

Wszystkie odcinki programu "Polityczny WF z gościem" możesz obejrzeć TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni