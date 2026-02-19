- Jak słyszę, że Leszek Miller głosowałby na Konfederację Mentzena, która chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, zlikwidować 800 plus, uważa, że szkolnictwo wyższe i ochrona zdrowia powinny być nie publiczne, tylko prywatne, no to takiej starości się najbardziej boję - mówił w czwartkowym programie "Graffiti" Tomasz Trela.

Leszek Miller reaguje na słowa Tomasza Treli. Padł komentarz o "świecie urojeń"

Leszek Miller jeszcze tego samego dnia skomentował słowa posła Nowej Lewicy. "Swego czasu powiedziałem panu Treli, że mówię do ludzi inteligentnych, a więc nie do niego. Trela odezwał się jednak, udając rozumnego człowieka. No cóż nie od dziś wiadomo, że najtrudniejsza jest walka z własnymi urojeniami" - napisał były szef rządu z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Częścią komentarza Millera w sprawie słów Treli jest również dołączona do niego grafika. "Bo w świecie urojeń każdy może być kimś, kim nigdy nie był w świecie realnym" - brzmi zamieszczony na niej napis.

Swego czasu powiedziałem panu Treli, że mówię do ludzi inteligentnych, a więc nie do niego. Trela odezwał się jednak, udając rozumnego człowieka. No cóż nie od dziś wiadomo, że najtrudniejsza jest walka z własnymi urojeniami. pic.twitter.com/UBjLErB79T — Leszek Miller (@LeszekMiller) February 19, 2026

Trela na antenie Polsat News zarzucił Millerowi, że "bez Sojuszu Lewicy Demokratycznej nigdy nie byłby premierem, nigdy nie byłby posłem, nigdy nie byłby ministrem, nigdy nie byłby europarlamentarzystą". Dodał także, że wypowiedzi tego polityka sprawiają mu "dużą przykrość".

Anna Maria Żukowska: Ja już od Leszka Millera niczego nie oczekuję

W rozmowie z Marcinem Fijołkiem poseł Lewicy zakończył komentarz dotyczący Millera apelem. - Szanujmy swoje środowisko polityczne, które nas wspiera i popiera, bo gdyby nie to środowisko polityczne, to nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy - podkreślał.

Słowa Treli z "Graffiti" skomentowała też na platformie X posłanka Anna Maria Żukowska. "Ja już od Leszka Millera niczego nie oczekuję, pozwólmy mu iść do Konfederacji, skoro tak ku temu ciąży" - uznała. Zdaniem Żukowskiej wsparcie byłego premiera w obecnej sytuacji byłoby "tylko obciążeniem".

mar/wka / polsatnews.pl