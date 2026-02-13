Włodzimierz Czarzasty był w czwartek gościem programu "Debata Gozdyry" w Polsat News. Marszałek Sejmu mówił m.in. o ankiecie bezpieczeństwa, której nie wypełnił.

"Uciążliwa" ankieta bezpieczeństwa. Czarzasty tłumaczy

Polityk stwierdził, że jako druga osoba w państwie nie może jej wypełnić. - To jest chyba pierwszy raz, w pani programie to zostanie przedstawione. Pan marszałek Szymon Hołownia, pani marszałek Elżbieta Witek i pan marszałek Marek Kuchciński nie wypełnili ankiety. Nie wiem, czy państwo o tym wiecie. Bo my (marszałkowie - red.) nie możemy tych ankiet wypełniać - powiedział lider Nowej Lewicy.

Wyjaśnił, że, reguluje to ustawa o ochronie informacji niejawnych. Sęk w tym, że wcześniej Czarzasty był członkiem komisji ds. służb specjalnych i wówczas również nie wypełnił ankiety.

- W komisji ds. służb specjalnych przez dwa lata były trzy sytuacje, kiedy przekazywane były informacje super tajne. (...) Członkowie tej komisji sami decydują ws. wypełnienia tej ankiety - tłumaczył Czarzasty.

- Podjąłem decyzję, że jej nie wypełnię. Taką ankietę wypełniałem, z tego co pamiętam, 20 lat temu jak byłem w KRRiT - przypomniał Czarzasty.

- To uciążliwa ankieta i postanowiłem jej nie wypełniać - dodał.

"Marszałek wypiął się tym samym na cały system". Miller o Czarzastym

Do słów marszałka Sejmu odniósł się w mediach społecznościowych jego były kolega partyjny z czasów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, oraz były premier Leszek Miller, który stwierdził, że Czarzasty "wypiął się tym samym na cały system weryfikacji osób pełniących wysokie funkcje państwowe".

"Włodzimierz Czarzasty na pytanie dziennikarki Polsatu, dlaczego nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa, kiedy był członkiem komisji ds. służb specjalnych odpowiedział, bo jest 'uciążliwa'. Pan marszałek wypiął się tym samym na cały system weryfikacji osób pełniących wysokie funkcje państwowe uznając, że państwo jest dla niego, a nie on dla państwa" - skomentował na Facebooku.

"Ankieta bezpieczeństwa z definicji ma być uciążliwa. Jej sens polega właśnie na tym, by sprawdzić to, czego nie weryfikuje się łatwo: powiązania, zależności, zobowiązania, słabości. To nie jest formularz satysfakcji klienta po wizycie w hotelu, lecz instrument ochrony państwa. Jeśli przestaje być uciążliwa, przestaje być skuteczna" - przypomniał.



Były premier podkreślił, że "w państwie poważnym procedury bezpieczeństwa nie istnieją po to, by poprawiać samopoczucie polityków, lecz po to, by ograniczać ryzyko".

"Jeżeli ktoś uznaje je za zbyt męczące, to problemem nie jest procedura, tylko jego stosunek do odpowiedzialności. Jeśli ciężar odpowiedzialności wydaje się ponad siły łatwo się z niego wydobyć" - podsumował.

