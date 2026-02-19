Na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce zorganizowano w czwartek testy dronów, systemów antydronowych oraz rozwiązań autonomicznych. Do takich rozwiązań należy system antydronowy San, który w 90 procentach ma być sfinansowany ze środków europejskich w ramach programu SAFE.

Testy systemu antydronowego San. Ekspert: Patrzymy na to ostrożnie

W wydarzeniu wzięli udział Donald Tusk, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Po zakończonym pokazie możliwości prezentowanych sprzętów politycy zabrali głos. - Potrzeba jest tu i teraz, natychmiast, aby ten potencjał (...), który wyróżnia dzisiaj Polskę w skali całego kontynentu, wykorzystać na maksa - powiedział premier.

ZOBACZ: Polskie systemy obrony "osiągnęły stan gotowości". Reakcja armii na działania Rosji

Otwarte testy bezzałogowych systemów uzbrojenia na bieżąco komentował w Polsat News kmdr por. rez. Maksymilian Dura. Ekspert portalu Defence24 tłumaczył, iż na prezentowany sprzęt "jako specjaliści patrzymy ostrożnie".

- Tam są pokazane rzeczy, które nie są jeszcze wprowadzone na uzbrojenie. To jest najważniejsza rzecz (…). Praktycznie nic z tego, co zostało zakupione, nie jest gotowe do wykorzystywania (...). Jesteśmy dopiero na początku drogi. Kupiliśmy coś, co tak naprawdę nie istnieje - tłumaczył Maksymilian Dura.

WIDEO: Kmdr Maksymilian Dura komentuje testy systemów antydronowych

Pierwsze baterie San w tym roku? Nie wiem, kto podpuścił ministra obrony"

Ekspert został zapytany, jak w przypadku urządzeń zaprezentowanych podczas testów wygląda proces "od pokazu do realnego używania". - Potrzeba na to roku. Pierwsza bateria testowa powinna wejść za rok. Nie wiem, kto podpuścił ministra obrony, żeby zadeklarował, że 18 baterii San będzie gotowych do końca roku. Dla mnie jest to niewykonalne i my o tym mówimy, nie tylko ja - ocenił Maksymilian Dura.

ZOBACZ: Wiceszef MON apeluje do PiS. Ujawnia, na co trafią środki z programu SAFE

W związku z tym, że program San w 90 procentach ma być finansowany ze środków europejskich w ramach programu SAFE, komandor zajął również stanowisko w sprawie środków, które rząd w ramach SAFE planuje uzyskać.

- SAFE to najlepsza pożyczka, jaką możemy otrzymać, natomiast trzeba ją wydać rozsądnie i to powinno być przedmiotem dyskusji. Natomiast nie ma lepszej pożyczki, nigdy w historii lepszej pożyczki nie mieliśmy - ocenił komandor.

