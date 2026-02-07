"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazano w komunikacie.

"Osiągnęły stan gotowości". Komunikat polskiej armii

W dalszej części wpisu zaznaczono, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych działa zgodnie z obowiązującymi procedurami. W tym celu uruchomione zostały "niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji", a "naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości".

Podkreślono także, że są to działania o charakterze prewencyjnym, które są "ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

DORSZ zapewnia też o monitorowaniu sytuacji oraz o tym, że "podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji".

Zagrożenia polskiej przestrzeni powietrznej - DORSZ przekazywało dane

Komunikat o poderwaniu polskich myśliwców został przez DORSZ opublikowany w miniony wtorek.

"Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - przekazano w komunikacie opublikowanym po zakończeniu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Polskie myśliwce zostały wcześniej poderwane 25 grudnia minionego roku.

W minioną środę DORSZ przekazało, w nocy polska przestrzeń ponownie została naruszona przez "obiekty o charakterze balonów", które nadleciały z Białorusi. Był to kolejny tego typu incydent w ostatnich dniach. Z wcześniejszych komunikatów wynika, że były to balony przemytnicze. Zdaniem służb tego typu zdarzenia wpisują się w działania o charakterze hybrydowym.

W komunikacie przekazano, że loty obiektów nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli i ruchu lotniczego na terenie Polski.

