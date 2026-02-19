"Mamy plan B". Minister sprawiedliwości o wecie prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że podjął decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która zakłada wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów.

Weto prezydenta. "Ustawa jest niezgodna z konstytucją"

Według prezydenta proponowana nowelizacja "wprowadza segregację sędziów i oddaje wymiar sprawiedliwości w ręce politycznej grupy interesów".

- Jako prezydent RP mam obowiązek stać na straży konstytucji i dbać o interes obywateli. Ustawa o KRS nie wypełnia tego celu, a wręcz mu przeczy - ocenił prezydent w nagraniu zamieszczonym na X.

- Nie mogę podpisać ustawy, która pod hasłem "przywracania praworządności" w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów - powiedział.

Karol Nawrocki podkreślił, że "zdecydowanie sprzeciwia się dzieleniu sędziów na lepszych i gorszych, bo w rzeczywistości rządowi chodzi o podział na sędziów naszych i obcych".

- W polskim porządku prawnym nie ma żadnych neo ani paleo sędziów. To, czy ktoś jest sędzią, wynika z konstytucji i ustaw. Ustawa jest w oczywisty sposób niezgodna z konstytucją i mogłaby być narzędziem do usunięcia sędziów, których obecna władza się obawia - podkreślił prezydent.

"Mamy plan B". Żurek o decyzji Nawrockiego

Decyzję Nawrockiego skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który w rozmowie z PAP ocenił że prezydenckie weto "można skwitować jednym zdaniem: ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę świętą dzwoni". - Argumenty, użyte w komunikacie prezydenta, są w wielu miejscach niezgodne z prawdą - stwierdził.

Jego zdaniem prezydent poprzez weto "pogłębi chaos oraz wydłuży postepowania, które najbardziej doskwierają Polakom".

- Odpowiedzialność za weto spada na prezydenta. Od jutra odpowiedzialność za przewlekłość w sądach spada na prezydenta. To on będzie musiał stanąć i powiedzieć obywatelom, dlaczego procesy za Ziobry zostały wydłużone. Ja nie ustąpię w doprowadzeniu do przywrócenia organów konstytucyjnych obywatelom. Mamy plan B i będziemy go realizować - zapewnił Żurek.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Nowelizację ustawy o KRS i powiązaną z nią nowelę Kodeksu wyborczego Sejm uchwalił 23 stycznia, pięć dni później bez poprawek przyjął ją Senat.

Zgodnie z zapisami noweli 15 sędziów-członków KRS miało być wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach - organizowanych przez PKW - przez wszystkich sędziów w Polsce, a nie - jak obecnie - przez Sejm. Do nowej KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i 5-letnim w danym sądzie, co otwierało drogę także części tzw. neosędziów. Zmianę przepisów krytykował PiS, a rząd, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, przekonywał, że uczyni ona KRS konstytucyjną.

Procedura zgłaszania kandydatów na sędziowskich członków KRS rozpoczęła się 11 lutego i potrwa do 13 marca. Gotowość do pomocy w wyborze KRS zadeklarowali w poniedziałek prezesi 10 z 11 sądów apelacyjnych w Polsce, proponując, by Sejm - na podstawie obowiązujących przepisów - wybrał 15 sędziów do KRS, ale spośród tych kandydatów, którzy uzyskają najwyższe poparcie w powszechnym głosowaniu na zgromadzeniach sędziów.

