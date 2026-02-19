Oświadczenie Kim Jo Dzong opublikowane zostało na łamach Koreańskiej Centralnej Agencji Informacyjnej (KCNA). "Bardzo doceniam, że południowokoreański minister ds. zjednoczenia Chung Dong-young oficjalnie potwierdził prowokacyjne wtargnięcie drona z Korei Południowej w przestrzeń powietrzną naszego kraju, ponownie wyrażając żal i gotowość do zapobieżenia powtórzeniu incydentu" - czytamy.

Słowa siostry Kim Dzong Una są reakcją na kroki podjęte przez Seul po zdarzeniu, jakie miało miejsce na granicy obu krajów na początku stycznia. KRLD informowała, że na jej terytorium pojawił się dron wyposażony w sprzęt szpiegowski. Po wszczętym przez południowokoreański rząd śledztwie potwierdzono doniesienia północnego sąsiada.

Odwilż między Koreami? Ciepłe słowa siostry Kima pod adresem Seulu

10 lutego podczas mszy świętej odprawionej w seulskiej katedrze w intencji "wzajemnego uznania i pokojowego współistnienia między obiema Koreami" południowokoreański Chung Dong-young wyraził "głębokie ubolewanie" z powodu styczniowego incydentu.

Dzień później do jego słów odniosła się Kim Jo Dzong, nazywając oświadczenie "całkiem rozsądnym zachowaniem". Siostra przywódcy KRLD stwierdziła też, że zdarzenie stanowiło "poważne naruszenie suwerenności" i przestrzegała Seul przed podobnymi sytuacjami w przyszłości, wskazując, że wywołają one "straszną reakcję".

Wkrótce po publikacji komunikatu siostry Kima południowokoreańskie Ministerstwo ds. Zjednoczenia wydało oświadczenie, w którym zobowiązało się do podjęcia niezwłocznych działań celem lepszego zabezpieczenia granicy. - Aby zapobiec podobnym przypadkom, resort opracuje środki zapobiegawcze i wdroży je natychmiast - powiedział rzecznik ministerstwa, Jun Min-ho.

Seul o "sygnale Północy". "Pozytywny zwrot" w relacjach na Półwyspie Koreańskim

Jun Min-ho przyznał, że oświadczenie Kim Jo Dzong odczytywane jest jako "sygnał Północy o potrzebie wspólnych wysiłków międzynarodowych", mających na celu złagodzenie napięć na Półwyspie Koreański. Pozytywny zwrot w relacjach zauważają również południowokoreańskie media.

Warto przypomnieć, że od początku 2024 roku dyplomacja między obiema Koreami praktycznie nie istniała. Kim Dzong Un uznał oficjalnie, że pokojowe zjednoczenie się jest niemożliwe, określając relacje z Seulem mianem "wrogich". KRLD dokonała kilka miesięcy później demonstracyjnego wysadzenia w powietrze odcinków dróg i torów kolejowych łączących ją z krajem sąsiada.

