W środę w Genewie mają być kontynuowane trójstronne rozmowy pokojowe z udziałem Ukrainy, Rosji i USA. W rozmowie z Axios prezydent Ukrainy poruszył kwestię Donbasu, którego powojenna przynależność ma być jedną z osi negocjacji.

Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraińcy nie zgodzą się na oddanie Donbasu Rosji, czego domaga się Moskwa.

- Na poziomie emocjonalnym ludzie nigdy by mi nie wybaczyli. Nigdy. Nie wybaczą mi, nie wybaczą USA - powiedział Zełenski.

- To część naszego kraju, wszyscy ci obywatele, flaga, ziemia - wyjaśnił prezydent.

Zełenski odrzuca ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji. "Nigdy by mi nie wybaczyli"

Zełenski zapowiedział, że jeśli uda się osiągnąć trwałe wstrzymanie ognia, to wybory prezydenckie w Ukrainie zostaną przeprowadzone razem z referendum. Wycofał także wcześniejsze zapowiedzi, według których po wyborach wycofa się z polityki i zapowiedział, że może ponownie kandydować.

- Nic nie jest przesądzone. (...) To będzie zależało od ludzi. Zobaczymy, czego będą chcieli - powiedział Zełenski.

Wariantem, który w ocenie Zełenskiego, Ukraińcy mogą zaakceptować, jest zawarcie pokoju z zamrożeniem konfliktu na linii frontu.

- Myślę, że jeśli umieścimy to w dokumencie, że zostajemy tam, gdzie jesteśmy, na linii frontu - myślę, że ludzie zaakceptują to w referendum - powiedział Zełenski.

Według informacji przekazanych przez polityka delegacja amerykańska składająca się ze Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera podtrzymała propozycję utworzenia w obwodach donieckim i ługańskim wolnej strefy ekonomicznej.

Nowy szef rosyjskiej delegacji. Zełenski chce osobistego spotkania z Putinem

Według Zełenskiego szansą na prawdziwy przełom w negocjacjach byłoby jego osobiste spotkanie z Władimirem Putinem. Jednocześnie skrytykował on nowego szefa rosyjskiej delegacji Władimira Medinskiego.

W ocenie prezydenta Ukrainy Medinski ma tendencje do filozofowania o historycznych korzeniach wojny, zamiast osiągania konkretnych rezultatów. Zełenski obawia się, że Medinski będzie chciał "wrócić do punktu wyjścia, aby zyskać więcej czasu dla Rosji na polu bitwy".

