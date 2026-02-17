Rosyjskie służby ustalają przyczyny zawalenia się budynku, a organy wojskowe wszczęły dochodzenie, powołując się na przepisy mówiące o zaniedbaniu i naruszeniu wymogów ochrony przeciwpożarowej. Do katastrofy miało dojść około godz. 14.25 czasu moskiewskiego (12.25 w Polsce).

Rosjanie badają przyczyny zdarzenia. Lokalne media: Są ofiary śmiertelne

Media w Rosji informują o nieokreślonej liczbie rannych, a także o ofiarach śmiertelnych. "Poleciłem siłom bezpieczeństwa pomoc wojsku w usuwaniu gruzów i ratowaniu ofiar po zawaleniu się budynku żandarmerii wojskowej na terenie jednostki wojskowej w Siertołowie" - poinformował w sieci gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko.

Lokalny serwis 47News poświęcony obwodowi leningradzkiemu i okolicom podał, powołując się na służby ratunkowe, że podczas rozbierania gruzów natrafiono na trzy ciała. Mieszkańcy, z którymi skontaktowała się redakcja twierdzą, że w pobliżu jednostki było słychać wybuch. Informację o trzech ofiarach śmiertelnych potwierdził wieczorem gubernator Drozdenko.

Co zdarzyło się pod Petersburgiem? Ukraińcy: W budynku szkolono ochotników

Ukraińska agencja UNIAN, powołując się na doniesienia niezależnego kanału Astra na Telegramie podała, że na terenie obiektu mogli być szkoleni ochotnicy wysyłani na front. Francuska agencja AFP zauważa z kolei, że od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę obiekty wojskowe w Rosji są celem działań sabotażowych.

Nie wiadomo, czy zdarzanie na terenie jednostki w Siertołowie miało związek z akcjami Ukraińców, ale - jak przypomina UNIAN - siły zbrojne regularnie przeprowadzają ataki w głąb Rosji. W ostatnim czasie doszło też do uderzeń odwetowych na infrastrukturę energetyczną w rosyjskich rejonach przygranicznych.

