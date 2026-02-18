O sprawie informuje Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu. W wydanym w środę komunikacie poinformowano, że zatrzymania transportu dokonali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Podczas kontroli drogowej na A4 przeprowadzono inspekcję samochodów ciężarowych, które wjechały do Polski przez granicę z Niemcami. Na ich naczepach odnaleziono 23 tony zmielonych tworzyw sztucznych.

Dolnośląskie. Próbowali wwieźć z Niemiec do Polski tony śmieci, zostali powstrzymani

W związku z podejrzeniem naruszenia norm dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów o interwencji powiadomiony został WIOŚ. Wkrótce inspektorat wydał decyzję, uznając transport za nielegalne przemieszczanie odpadów. Ciężarówki zostały zawrócone do Niemiec.

Konsekwencje najprawdopodobniej będzie musiał ponieść także niedoszły odbiorca transportu. W oświadczeniu Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wskazano, że za działania grozi mu kara finansowa w wysokości od 10 tys. zł do nawet 1 mln zł.

W komunikacie KAS zapewniła, że prowadzi kontrole transgranicznego przemieszczania odpadów. Próby przewozu do Polski nielegalnych transportów mają być konsekwentnie zwalczane. "Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów ma na celu ochronę ludzi i środowiska przed ich szkodliwym działaniem" - napisano w oświadczeniu.

