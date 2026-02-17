O zmiany w Państwowej Inspekcji Pracy od wielu miesięcy wnioskowali między innymi politycy Nowej Lewicy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie praw pracowników do końca czerwca tego roku.

Pierwotny projekt dotyczący reformy PIP został odrzucony przez Donalda Tuska w pierwszej połowie stycznia. Jak tłumaczył premier, przesadna władza dla urzędników wprowadzana nowym prawem byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy przez wiele osób.

Wówczas lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapowiedział pracę nad kolejną wersją projektu w celu zwiększenia ochrony polskich pracowników. Ukazała się ona pod koniec stycznia.

Nadchodzi reforma inspekcji pracy. Rząd dał zielone światło

W zmienionym projekcie podtrzymano nadanie PIP kompetencji do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Będą mogli z nich korzystać, gdy wykryją, że w danym przedsiębiorstwie umowy B2B i "śmieciówki" są nadużywane i pracownik w rzeczywistości pracuje tak, jakby miał umowę o pracę. Modyfikacji uległ zapis o procesie odwoławczym od decyzji inspektora.

Odwołanie to będzie mogło być kierowane do okręgowego inspektora pracy, a następnie do powszechnego sądu pracy. Do czasu prawomocnego orzeczenia decyzja inspektora będzie wstrzymana. W przeciwieństwie do pierwotnego pomysłu polityków Nowej Lewicy, projekt nie wprowadza rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącego zamiany typu umowy.

Dzięki zmianom w PIP pracodawca będzie mógł odwołać się od decyzji inspektora w ciągu 30 dni do sądu pracy, który również będzie miał miesiąc na rozpatrzenie danej sprawy. Regulacja przewiduje też wymianę informacji i danych między ZUS, PIP i KAS oraz możliwości przeprowadzania przez PIP zdalnych kontroli. Ponadto pracodawcy ograniczający prawa pracowników otrzymają wyższe kary.

"Patologia umów śmieciowych". Dziemianowicz-Bąk o zmianach w PIP

Jak mówiła w połowie stycznia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wprowadzenie regulacji w Państwowej Inspekcji Pracy jest konieczne, aby powstrzymać "patologię, która trawi rynek pracy" w Polsce. - To ważny cel, chcemy zlikwidować zatrudnienie śmieciowe. Umowy śmieciowe, czyli nielegalne, nieprawidłowo zawierane umowy cywilno-prawne - komentowała.

Wówczas wyraziła nadzieję, że premierowi i marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu uda się dojść w tej sprawie do porozumienia dla dobra polskich pracowników. - Rozumiemy, że każdy może mieć własną opinię, własne zdanie, ale cel, jakim jest ochrona polskich pracowników, pozostaje niezmienny - tłumaczyła minister z Nowej Lewicy.

