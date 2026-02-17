Od 15 lutego 2026 roku można rozliczyć podatek dochodowy za 2025 rok za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym.

Milion zeznań w niespełna dwie doby

Pierwszy milion deklaracji przygotowanych automatycznie przez KAS trafił do systemu w ciągu niecałych 48 godzin od startu rozliczeń. Resort finansów wskazuje, że tempo składania zeznań potwierdza rosnące zainteresowanie elektronicznymi formami rozliczeń podatkowych.

Marcin Łoboda, wiceminister finansów i szef KAS poinformował: "Usługa Twój e-PIT cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu. Po niespełna dwóch dobach od rozpoczęcia rozliczeń mieliśmy już ponad milion złożonych zeznań. Podatnicy coraz chętniej korzystają z naszych e-rozwiązań, które pozwalają na załatwianie spraw podatkowych przez internet".

Najczęściej składane deklaracje

Z informacji przekazanych w najnowszym komunikacie wynika, że zdecydowaną większość złożonych dokumentów stanowią deklaracje PIT-37. Do tej pory podatnicy przesłali ponad 1 mln 55 tys. takich formularzy. W systemie znalazły się także m.in. deklaracje PIT-28, PIT-38 oraz PIT-36, a także oświadczenia PIT-OP i PIT-DZ.

Administracja skarbowa przypomina, że usługa Twój e-PIT jest dostępna całodobowo i można z niej korzystać zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Logowanie możliwe jest m.in. przez aplikację e-Urzędu Skarbowego, bankowość elektroniczną, profil zaufany, e-Dowód czy aplikację mObywatel.

KAS zachęca podatników do wcześniejszego zapoznania się z przygotowanym zeznaniem i ewentualnej jego weryfikacji, zamiast odkładania rozliczenia na ostatnie dni kwietnia.

Szybsze rozliczenie ma znaczenie przy nadpłacie podatku

Tempo składania deklaracji może wynikać również z chęci szybszego otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku - o ile z rozliczenia wynika nadpłata. W przypadku deklaracji złożonych elektronicznie, m.in. za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, urząd skarbowy ma 45 dni na dokonanie zwrotu. Przy zeznaniach składanych w formie papierowej termin ten wynosi do trzech miesięcy.

Oznacza to, że podatnicy rozliczający się online już na początku sezonu podatkowego mogą otrzymać pieniądze znacznie wcześniej niż osoby, które wybiorą tradycyjną formę lub złożą PIT pod koniec kwietnia.

