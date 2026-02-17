W rosyjskich supermarketach trwa cicha rywalizacja o przecenione produkty. Jak podano w niezależnym od Kremla "Moscow Times" coraz więcej klientów robi zakupy 44 złote za kilogram. Ogórki nowym symbolem drożyzny w Rosji, gdy na mięso i nabiał z krótkim terminem ważności obowiązują ceny z rabatami.

Tygodniowe dane Rosstat pokazują, że roczna inflacja w Rosji osiągnęła szczyt na poziomie 6,46 proc. na początku lutego, a następnie nieco osłabła - do 6,36 proc. Z kolei pod koniec grudnia wynosiła 5,59 proc., co oznacza, że poziom wzrostu cen nie wrócił nawet do odczytów z zeszłego roku. W ostatnim miesiącu w Rosji najszybciej drożały owoce i warzywa.

Ogórkowy kryzys w Rosji. Pokazują, dokąd poszybowały ich ceny

Symbolem drożyzny stały się przede wszystkim ogórki. Jak informuje niezależny portal Meduza, ich ceny w pierwszych tygodniach roku gwałtownie wzrosły. W sieci pojawiały się zdjęcia półek z cenami sięgającymi 500, a nawet 1000 rubli (44 zł) za kilogram. Z kolei Forbes Russia zauważył, że na początku lutego ogórki były niemal tak drogie jak mięso.

Я скептически относился к новостям, что огурцы по 800 руб, ну где-то в каком-то маркете может и Да.

Но! Сегодня я зашел в Пятерочку… и увидел своими глазами Это! Огурцы почти 1 000 руб/кг!!!! Огурцы! Вот эту страну колбасит! pic.twitter.com/87xk8ts3Fu — Fata Morgana (@SabatSabatt) February 17, 2026

"Byłem sceptyczny, gdy usłyszałem, że ogórki kosztują 800 rubli... no, może gdzieś na targu. Ale dziś zobaczyłem to na własne oczy! Ogórki prawie 1 000 rubli za kg!!!! Ogórki! W tym kraju panuje chaos!" - napisał jeden z Rosjan na platformie X, pokazując zdjęcie.

Inni wskazują na absurd: egzotyczne owoce importowane zza granicy stały się tańsze niż ogórki domowe. "Wkrótce będziemy musieli zaciągnąć hipotekę na ogórki" - ironizowali.

Читал про огурцы и ананасы в телеграм. Не поверил. Пошёл в продуктовый у дома… Ну, прям в какую-то Чунгу-Чангу превращаемся pic.twitter.com/zda7GEhKQV — Alver ❌ (@Alla91748059) February 17, 2026

Branżowe stowarzyszenie Rusprodsoyuz szacuje, że w ciągu trzech miesięcy ceny ogórków poszły w górę aż o 111 proc., osiągając średnio około 300 rubli (ok. 13,20 zł) za kilogram. Aleksiej Plugow z firmy badawczej AB-Center wskazał, że między 22 grudnia a 2 lutego cena wzrosła z około 224 do 317 rubli (13,95 zł) za kilogram.

"Nie stać ich na najprostsze jedzenie". Zakup ogórków problemem w Rosji

Wzrost cen wywołał reakcję władz. Federalny regulator antymonopolowy zwrócił się do producentów i detalistów o wyjaśnienia. Pod presją są także przedstawiciele rządzącej partii Jedna Rosja, w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Siergiej Mironow, lider partii Sprawiedliwa Rosja, ironicznie nazwał ogórki nowym "przysmakiem" tej zimy. Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy wzrost cen sezonowością i zapewniają, że ceny w końcu spadną. Nie przekonuje to jednak polityków. - Co ludzie mają robić? Po prostu zaakceptować, że nie stać ich na najprostsze jedzenie? - pytał, cytowany przez agencję Reutera, Mironow.

W niektórych sklepach na Syberii wprowadzono nawet limity sprzedaży ogórków na osobę. Jedna z popularnych gazet dołączyła do wydania nasiona, zachęcając czytelników do samodzielnej uprawy.

Choć władze w przeszłości interweniowały w sprawie cen podstawowych produktów, obecnie nie ma sygnałów, by niezadowolenie społeczne przerodziło się w poważniejsze napięcia. W mediach społecznościowych coraz częściej pojawia się jednak określenie "złote ogórki" - jako symbol rosnących kosztów życia w kraju, którego gospodarka zwalnia po czterech latach wojny w Ukrainie.

