Cena skoczyła niebotycznie. Rosja ma nieoczekiwany symbol drożyzny
Rosjanie patrzą na półki ze sklepowymi warzywami z niedowierzaniem. Ogórki w niektórych miastach kosztują nawet tysiąc rubli za kilogram, czyli około 44 zł. Tak więc egzotyczne owoce importowane zza granicy są tańsze niż rodzime ogórki. "Są niemal tak drogie, jak mięso" - wskazują tamtejsze media.
W rosyjskich supermarketach trwa cicha rywalizacja o przecenione produkty. Jak podano w niezależnym od Kremla "Moscow Times" coraz więcej klientów robi zakupy 44 złote za kilogram. Ogórki nowym symbolem drożyzny w Rosji, gdy na mięso i nabiał z krótkim terminem ważności obowiązują ceny z rabatami.
Tygodniowe dane Rosstat pokazują, że roczna inflacja w Rosji osiągnęła szczyt na poziomie 6,46 proc. na początku lutego, a następnie nieco osłabła - do 6,36 proc. Z kolei pod koniec grudnia wynosiła 5,59 proc., co oznacza, że poziom wzrostu cen nie wrócił nawet do odczytów z zeszłego roku. W ostatnim miesiącu w Rosji najszybciej drożały owoce i warzywa.
Ogórkowy kryzys w Rosji. Pokazują, dokąd poszybowały ich ceny
Symbolem drożyzny stały się przede wszystkim ogórki. Jak informuje niezależny portal Meduza, ich ceny w pierwszych tygodniach roku gwałtownie wzrosły. W sieci pojawiały się zdjęcia półek z cenami sięgającymi 500, a nawet 1000 rubli (44 zł) za kilogram. Z kolei Forbes Russia zauważył, że na początku lutego ogórki były niemal tak drogie jak mięso.
"Byłem sceptyczny, gdy usłyszałem, że ogórki kosztują 800 rubli... no, może gdzieś na targu. Ale dziś zobaczyłem to na własne oczy! Ogórki prawie 1 000 rubli za kg!!!! Ogórki! W tym kraju panuje chaos!" - napisał jeden z Rosjan na platformie X, pokazując zdjęcie.
Inni wskazują na absurd: egzotyczne owoce importowane zza granicy stały się tańsze niż ogórki domowe. "Wkrótce będziemy musieli zaciągnąć hipotekę na ogórki" - ironizowali.
Branżowe stowarzyszenie Rusprodsoyuz szacuje, że w ciągu trzech miesięcy ceny ogórków poszły w górę aż o 111 proc., osiągając średnio około 300 rubli (ok. 13,20 zł) za kilogram. Aleksiej Plugow z firmy badawczej AB-Center wskazał, że między 22 grudnia a 2 lutego cena wzrosła z około 224 do 317 rubli (13,95 zł) za kilogram.
"Nie stać ich na najprostsze jedzenie". Zakup ogórków problemem w Rosji
Wzrost cen wywołał reakcję władz. Federalny regulator antymonopolowy zwrócił się do producentów i detalistów o wyjaśnienia. Pod presją są także przedstawiciele rządzącej partii Jedna Rosja, w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych.
Siergiej Mironow, lider partii Sprawiedliwa Rosja, ironicznie nazwał ogórki nowym "przysmakiem" tej zimy. Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy wzrost cen sezonowością i zapewniają, że ceny w końcu spadną. Nie przekonuje to jednak polityków. - Co ludzie mają robić? Po prostu zaakceptować, że nie stać ich na najprostsze jedzenie? - pytał, cytowany przez agencję Reutera, Mironow.
W niektórych sklepach na Syberii wprowadzono nawet limity sprzedaży ogórków na osobę. Jedna z popularnych gazet dołączyła do wydania nasiona, zachęcając czytelników do samodzielnej uprawy.
Choć władze w przeszłości interweniowały w sprawie cen podstawowych produktów, obecnie nie ma sygnałów, by niezadowolenie społeczne przerodziło się w poważniejsze napięcia. W mediach społecznościowych coraz częściej pojawia się jednak określenie "złote ogórki" - jako symbol rosnących kosztów życia w kraju, którego gospodarka zwalnia po czterech latach wojny w Ukrainie.
