"Byliśmy wprowadzani w błąd". Ludzie Trumpa pokazali nową piramidę żywieniową
Owoce, warzywa czy owies, ale też kurczak oraz steki zostały nazwane "prawdziwym jedzeniem" przez administrację Donalda Trumpa. Biały Dom zaprezentował "nową piramidę żywieniową" - podstawę oficjalnych wytycznych pokarmowych dla Amerykanów, które będą obowiązywać przez najbliższe lata. Według Waszyngtonu "przez dekady byliśmy wprowadzani w błąd", przez co tysiące osób zmagają się m.in. z cukrzycą.
Administracja Donalda Trumpa ogłosiła nowe wytyczne żywieniowe dla Amerykanów na lata 2025-2030, zapowiadając istotną zmianę w podejściu do zdrowego jedzenia. Jak podał Biały Dom, celem dokumentu jest przywrócenie w codziennej diecie "prawdziwego jedzenia" oraz odejście od zaleceń, jakie przez lata miały sprzyjać nadmiernemu spożyciu wysoko przetworzonej żywności.
Według rządzących Stanami Zjednoczonymi "przez dekady byliśmy wprowadzani w błąd przez wytyczne stawiające na wysoko przetworzoną żywność". W opublikowanym oświadczeniu zwrócili uwagę, iż większość Amerykanów zmaga się z chorobami dietozależnymi, takimi jak cukrzyca, a koszty ich leczenia stanowią coraz większe obciążenie dla finansów publicznych.
Symbolem zmiany ma być nowa piramida żywieniowa, wyraźnie różniąca się od tej znanej z poprzednich dekad. Wcześniej u jej podstawy znajdowały się głównie produkty zbożowe - pieczywo, ryż, makarony czy płatki. Teraz fundamentem diety mają być białko, zdrowe tłuszcze oraz warzywa i owoce.
Ludzie Trumpa namawiają Amerykanów: Zmieńcie żywieniowe nawyki
Biały Dom chce "zakończyć wojnę z białkiem". Zgodnie z nowymi wytycznymi każdy posiłek powinien opierać się na wysokiej jakości białku - zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego, w połączeniu ze zdrowymi tłuszczami. Zalecane są chociażby jajka, mięso, ryby i owoce morza, pełnotłuste produkty mleczne, orzechy, nasiona, oliwki i awokado.
Rekomendowane spożycie białka wynosi od 1,2 do 1,6 grama na kilogram masy ciała dziennie. Istotną rolę w nowym modelu żywienia odgrywają również warzywa i owoce. Władze USA zalecają ich spożywanie w możliwie naturalnej postaci, z minimalnym przetwarzaniem i dużą różnorodnością. Według wytycznych dzienna dieta powinna obejmować trzy porcje warzyw oraz dwie porcje owoców.
Zmianie uległo także podejście do węglowodanów. Dokument nie eliminuje produktów zbożowych, ale wyraźnie rozróżnia ich jakość. Preferowane są pełne ziarna bogate w błonnik, natomiast rafinowane węglowodany i wysoko przetworzone produkty mają być znacząco ograniczane. Zalecane spożycie pełnoziarnistych produktów zbożowych wynosi od dwóch do czterech porcji dziennie.
Wśród przykładów "prawdziwego jedzenia" wymienionych w wytycznych znalazły się m.in. jabłka, banany, pomarańcze, winogrona, jagody, arbuz, marchew, brokuły, sałata, pomidory, ziemniaki, owies, chleb pełnoziarnisty, jajka, jogurt, ser, masło, stek, kurczak, łosoś oraz woda i niesłodzone napoje.
