Konkurs Pentagonu ma wyłonić najlepsze oprogramowanie, które pozwoli przekształcić polecenia głosowe na cyfrowe instrukcje dla dronów. System ten będzie wykorzystywany w celach ofensywnych, a bezpośrednia interakcja człowieka ze sztuczną inteligencją ma zwiększyć śmiercionośność i skuteczność działań militarnych.

Musk stworzy nowy rodzaj broni? Ruszył konkurs Pentagonu

Jak donosi Bloomberg, jednymi z czołowych podmiotów walczących o uznanie Departamentu Wojny są przedsiębiorstwa Elona Muska: SpaceX oraz działające w obszarze sztucznej inteligencji xAI. To pierwszy tak radykalny krok amerykańskiego miliardera, gdyż do tej pory sprzeciwiał się tworzeniu "nowych rodzajów broni do zabijania ludzi", wspierając armie wyłącznie pod kątem systemów defensywnych.

Choć w 2015 roku Musk podpisał list otwarty ostrzegający przed niebezpieczeństwami związanymi z bronią autonomiczną, ponad dekadę później jest jednym z głównych graczy w wyścigu o opracowanie rewolucyjnego systemu zarządzania dronami, pozwalającego na pilotowanie nawet kilkudziesięciu bezzałogowych maszyn jednocześnie.

Do udziału w prestiżowym konkursie Pentagonu dopuszczono jedynie wybrane firmy. W pierwszym z pięciu etapów inicjatywy firmy mają przedstawić jedynie wstępne założenia oprogramowania. Następnie w prace zostaną zaangażowane rzeczywiste platformy. Testy w warunkach rzeczywistych nastąpią pod koniec sześciomiesięcznego szkolenia.

Firma Muska chce wygrać rządowy konkurs w USA. Już prowadzi rekrutację

Nowy system ma zapewnić rozwój "od uruchomienia do zniszczenia" wybranych przez armie obiektów. Startup xAI rozpoczął już rekrutację inżynierów, którzy mają już doświadczenie w pracy z kontrahentami federalnymi. W tym kontekście Bloomberg zwraca uwagę na długą i owocną współpracę firm Elona Muska z amerykańskim rządem.

W zeszłym roku Pentagon przeznaczył 200 milionów dolarów na rozwój technologii AI w sektorze bezpieczeństwa. Część z tych pieniędzy trafiła m.in. do OpenAI oraz xAI. Decyzja ta wpisuje się w politykę Pentagonu w zakresie nowych rozwiązań na polu bitwy. Opublikowana w styczniu strategia dotycząca sztucznej inteligencji zakłada m.in. coraz większe zaangażowanie AI w namierzanie celów ataku.

