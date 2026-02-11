Jako pierwszy wideo opublikował influencer Mario Nawfal, który przekonywał, że relacja na żywo z podpłynięcia do jednej z legendarnych jaskini lodowych na Antarktydzie powstała dzięki oprogramowaniu Starlink opatentowanym przez SpaceX.

Niedługo później wideo ponownie udostępnił szef SpaceX Elon Musk, który potwierdził, że "nagranie było transmitowane na żywo na Antarktydzie przy użyciu systemu Starlink". Biorąc pod uwagę częste użycie oprogramowania do rejestrowania obiektów "odizolowanych" od świata, nagranie szybko zyskało popularność w sieci.

Elon Musk opublikował fałszywe nagranie. Internauci odkryli prawdę

Choć wideo faktycznie zostało zarejestrowane dzięki sprzętowi Muska, użytkownicy platformy X zweryfikowali informacje podane w obu postach. Pod wpisem miliardera pojawiła się notka oprogramowania Community Notes odpowiedzialnego za tzw. fact-checking i zapobieganie dezinformacji na platformie.

Internauci dociekli, że wideo nie powstało na Antarktydzie, lecz w Patagonii w Ameryce Południowej, która słynie między innymi z gór wulkanicznych i silnych zlodowaceń. Także Grok - chatbot AI stworzony przez firmę należącą do Muska stwirdził, że nagranie nie zostało zarejestrowane na Antarktydzie.

Informacja ta pada na samym końcu nagrania, gdy amerykański celebryta Ice Poseidon mówi, że "Patagonia to najpiękniejsze miejsce na świecie, jakie widział".

This video was live-streamed from Antarctica using @Starlink https://t.co/QF86zCRCEM — Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2026

Elon Musk nie odniósł się do nieprawidłowości wykrytych w nagraniu.

Obsługiwany przez SpaceX system Starlink zasłynął z umożliwiania łączności w ekstremalnych i odległych lokalizacjach, w tym na obszarach polarnych. Oprogramowanie ma na celu zapewnić internet na całym świecie, również w miejscach o ograniczonym dostępie do sieci.

Choć zarejestrowanie podobnej sytuacji na Antarktydzie jest możliwe, firma SpaceX nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że film został przesłany za pomocą jej systemu.

