- Oczekuję, że równość wobec prawa będzie w Polsce szanowana. Nie ma równości wobec prawa, jeżeli ochrona prawna nie przysługuje najbardziej bezbronnym, najmniejszym, jeszcze nienarodzonym Polakom - powiedział Braun przed budynkiem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Po przesłuchaniu polityk może usłyszeć zarzuty.

ZOBACZ: Ruch prokuratury ws. Brauna. Europoseł ma usłyszeć zarzuty

Grzegorz Braun zeznaje. Chodzi o atak na lekarkę oleśnickim szpitalu

W kwietniu 2025 r. w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy Grzegorz Braun próbował uniemożliwić ginekolożce Gizeli Jagielskiej wykonanie zabiegu późnej terminacji ciąży. Braun twierdził, że próbuje dokonać obywatelskiego zatrzymania.



W grudniu prokuratura umorzyła postępowanie sprawdzające, czy Jagielska dokonała nielegalnej aborcji. Śledczy nie dopatrzyli uchybień w pracy ginekolog.

ZOBACZ: Sprawa ginekolog Gizeli Jagielskiej z Oleśnicy. Jest decyzja prokuratury



Lider Konfederacji Korony Polskiej może natomiast zostać oskarżony o pozbawienie lekarki wolności, naruszenia jej nietykalności cielesnej, znieważenia i pomówienia. We wtorek w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu złoży w tej sprawie zeznania.

Braun złożył dwa zawiadomienia do prokuratury. "Akt bezczelnego bezprawia"

Grzegorz Braun w rozmowie z dziennikarzami nazwał lekarkę "seryjną zabójczynią" i powiadomił o złożeniu dwóch kolejnych wniosków do prokuratury w związku ze sprawą.



- Jak mali ludzie nie są bezpieczni, to i duzi ludzie nie będą bezpieczny. (...) Prokuratura ściga i nęka wraz z policją tych, którzy działając w stanie wyższej konieczności starali się uniemożliwić seryjnemu mordercy kontynuowanie jego procederu - powiedział Braun, po czym poinformował, że złożył do wrocławskiej prokuratury zawiadomienie na prokurator Karolinę Stocka-Mycek.



- Paręnaście minut temu złożyłem zawiadomienie do tutejszej prokuratury na panią prokurator, która nas tutaj sprowadza - przekazał polityk.



Kolejne zawiadomienie Braun złożył do Prokuratury Krajowej. Polityk chce, by warszawscy śledczy ponownie zbadali sprawę zabiegu wykonanego w kwietniu przez Jankowską.



- Wczoraj w Warszawie złożyłem odpowiednie zawiadomienie do Prokuratury Krajowej, ponieważ jest to akt bezczelnego bezprawia - powiedział Braun.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni