W środę rzecznika Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu poinformowała, że śledztwo w sprawie przeprowadzenia w oleśnickim szpitalu terminacji ciąży z naruszeniem prawa przez Gizelę Jagielską zostało umorzone. Według prokuratury zdarzenie z 29 października 2024 roku oraz inne działania lekarki związane z tą procedurą nie miały "znamion czynu zabronionego".

Oleśnica. Prokuratura umarza śledztwo w sprawie ginekolog Gizeli Jagielskiej

Postępowanie prowadzone przez śledczych z Oleśnicy wszczęto na początku roku po doniesieniach medialnych, w których podnoszono, iż w tamtejszym szpitalu doszło do sprzecznego z prawem przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży. Przypomnijmy, iż w reakcji na te informacje europoseł Grzegorz Braun próbował 16 kwietnia, właśnie w tej placówce, dokonać "zatrzymania obywatelskiego" ginekolożki.

W sprawie Brauna i jego działań prowadzone jest osobne śledztwo w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. W listopadzie europosłowi Konfederacji Korony Polskiej został uchylony przez Parlament Europejski immunitet, co otworzyło prokuraturze drogę do postawienia mu zarzutów.

Mają one dotyczyć m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy, naruszenia jej nietykalności cielesnej poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma, znieważenia słownego w trakcie wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienia jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

Interwencja Grzegorza Brauna w szpitalu w Oleśnicy

Gizela Jagielska, wykonując terminację, przeprowadziła "indukcję asystolii płodu, czyli wbicie igły do serca z podaniem chlorku potasu. Lekarka, relacjonując, co wydarzyło się w oleśnickim szpitalu podczas "wizyty" Brauna, powiedziała m.in., że polityk wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął ją w pomieszczeniu administracyjnym.

W śledztwie do tej pory postawiono zarzuty działaczce Konfederacji Korony Polskiej Marcie Cz. Odpowie ona za pozbawienie wolności lekarki poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu lekarskiego. Śledczy zarzucają również Marcie Cz., iż naruszyła nietykalność cielesną Jagielskiej podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza.

