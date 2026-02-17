Gmina Stromiec zwróciła się z pilnym apelem o oddawanie krwi dla 17-letniego mieszkańca, który uległ ciężkiemu wypadkowi. "Dominik, młody chłopak o wielkim sercu, ucierpiał w wypadku kolejowym, niosąc pomoc innym. Obecnie przebywa na oddziale OIOM w Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Mazowsze. W Bierwieckiej Woli 17-latek wpadł między pociąg a peron

Nastolatek znajduje się pod opieką lekarzy po wypadku na stacji klejowej w Bierwieckiej Woli na Mazowszu.

- Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem. 17-latek pomagał wysiąść innej osobie, a kiedy chciał wrócić do wagonu drzwi zaczęły się zamykać. Chłopak znalazł się między pociągiem a peronem - powiedziała polsatnews.pl Justyna Jaśkiewicz, rzecznik prasowy Komendy miejskiej Policji w Radomiu.

Gmina Stromiec apeluje. Potrzebna krew

Lokalne władze informują, że krew można oddawać z dopiskiem - "Dominik Hołuj - oddział OIOM, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Juliana Aleksandrowicza 5, Radom". W komunikacie podkreślono, z każda grupa krwi jest cenna i potrzebna, ale najbardziej pożądana to B Rh-.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na Mazowszu. Zginęły dwie osoby

Przebieg wypadku wyjaśniają policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Zabezpieczony został monitoring.

Rzecznik Donata Nowakowska Kolei Mazowieckich przekazał RMF FM, że przewoźnik również wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni