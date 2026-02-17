Drzwi przytrzasnęły 17-latkowi rękę, pociąg ruszył. Pilny apel władz
Pilny apel o oddawanie krwi dla 17-letniego Dominika wystosowała Gmina Stromiec na Mazowszu. Chłopak uległ poważnemu wypadkowi. Po tym jak pomógł wysiąść innemu pasażerowi, chciał wrócić do wagonu, wtedy drzwi przestrzały mu rękę, a pociąg ruszył.
Gmina Stromiec zwróciła się z pilnym apelem o oddawanie krwi dla 17-letniego mieszkańca, który uległ ciężkiemu wypadkowi. "Dominik, młody chłopak o wielkim sercu, ucierpiał w wypadku kolejowym, niosąc pomoc innym. Obecnie przebywa na oddziale OIOM w Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o" - czytamy we wpisie na Facebooku.
Mazowsze. W Bierwieckiej Woli 17-latek wpadł między pociąg a peron
Nastolatek znajduje się pod opieką lekarzy po wypadku na stacji klejowej w Bierwieckiej Woli na Mazowszu.
- Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem. 17-latek pomagał wysiąść innej osobie, a kiedy chciał wrócić do wagonu drzwi zaczęły się zamykać. Chłopak znalazł się między pociągiem a peronem - powiedziała polsatnews.pl Justyna Jaśkiewicz, rzecznik prasowy Komendy miejskiej Policji w Radomiu.
Gmina Stromiec apeluje. Potrzebna krew
Lokalne władze informują, że krew można oddawać z dopiskiem - "Dominik Hołuj - oddział OIOM, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Juliana Aleksandrowicza 5, Radom". W komunikacie podkreślono, z każda grupa krwi jest cenna i potrzebna, ale najbardziej pożądana to B Rh-.
Przebieg wypadku wyjaśniają policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Zabezpieczony został monitoring.
Rzecznik Donata Nowakowska Kolei Mazowieckich przekazał RMF FM, że przewoźnik również wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
