Informacje o ataku wicepremier przekazał w poście opublikowanym na platformie X.

Gawkowski zapewnił, że "incydent został zgłoszony do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i podjęto wszystkie niezbędne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczenia skutków naruszenia".

Tożsamość sprawców ataku nie jest na razie znana. "Trwają czynności operacyjne związane z ustaleniem sprawców" - wyjaśnił minister cyfryzacji.

⚠️WAŻNY KOMUNIKAT ⚠️



Zidentyfikowany został atak hakerski na Urząd Zamówień Publicznych. Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników UZP oraz KIO. Incydent został zgłoszony do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i podjęto wszystkie… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) December 15, 2025

Gawkowski: Wzrasta liczba cyberataków w Polsce

Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że "liczba cyberataków z roku na rok wzrasta i stają się one coraz bardziej niebezpieczne". Zaznaczył, że tego rodzaju przestępczość jest zagrożeniem dla instytucji państwowych, ale też dla prywatnych przedsiębiorstw i organizacji.

"Wszystkie jednostki - zarówno instytucje publiczne, jak i firmy powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania dostępu elektronicznego do swoich systemów oraz działać zgodnie z zasadami ustanowionymi w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa" - napisał polityk.

Gawkowski dodał również, że uruchomiono rządową platformę cyber.gov.pl, która ma stanowić "centralne miejsce do ochrony przed cyberzagrożeniami".



"W jednym miejscu udostępniane są praktyczne porady, aktualne ostrzeżenia oraz bezpłatne usługi ochrony" - podkreślił szef resortu cyfryzacji.

