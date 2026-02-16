Trwająca od 2021 r. budowa obwodnicy Trzciela jest ukończona w 97 proc., jednak w budżecie województwa lubuskiego na 2026 rok nie zabezpieczono środków na jej dokończenie. Zaniepokojeni mieszkańcy postanowili działać - w najbliższą niedzielę będą modlić się o pomyślne zakończenie inwestycji.

Budowa obwodnicy Trzciela. Mieszkańcy modlą się o ukończenie inwestycji

Inwestycja ma połączyć drogę krajową nr 92 z autostradą A2, omijając Trzciel. Dla mieszkańców to kluczowe przedsięwzięcie, na które czekają od lat - jej celem jest wyprowadzenie z miejscowości uciążliwego ruchu, w tym ciężarówek niszczących lokalne drogi i stwarzających zagrożenie na wąskich, krętych ulicach.

Realizacja projektu napotkała jednak poważne trudności. Władze powiatu międzyrzeckiego poinformowały, że pojawiły się problemy ze stabilnością gruntów oraz wzrosły koszty. Prace zostały wstrzymane.

Zarząd Województwa Lubuskiego deklarował wcześniej, że środki na dokończenie obwodnicy się znajdą. Mimo to w budżecie na 2026 rok nie przewidziano pieniędzy na finalizację inwestycji.

Miliony przekazane i zwrócone

Jak podaje lokalna TVP3 Gorzów Wlkp. urząd marszałkowski w Zielonej Górze przekazał dotąd na budowę około 12 mln zł. Ponad połowę tej kwoty powiat międzyrzecki musiał zwrócić z powodu niewykonania robót w terminie.

Przedstawiciele zarządu województwa mają tłumaczyć, że potrzebują pełnej gwarancji realizacji inwestycji. Oficjalnego stanowiska w tej sprawie jednak dotąd nie przedstawiono.

Starosta międzyrzecka Agnieszka Śnieg na antenie Radia Zachód poinformowała, że województwo wycofało się z projektu, a do zamknięcia budżetu brakuje kilkunastu milionów złotych. Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu nie ma obecnie zdolności kredytowej, by samodzielnie zdobyć brakujące środki.

Msza o dokończenie budowy obwodnicy Trzciela

Mieszkańcy postanowili zwrócić się o pomoc w inny sposób. Parafia pw. św. Wojciecha w Trzcielu poinformowała, że w niedzielę 22 lutego 2026 roku podczas mszy świętej o godz. 11.00 zostanie odczytana specjalna intencja modlitewna.

Modlitwa ma dotyczyć pomyślnego zakończenia budowy obwodnicy, porozumienia między wszystkimi stronami finansującymi inwestycję oraz dalszego rozwoju gminy. Intencję zamówiła grupa mieszkańców Trzciela, którzy w ten sposób chcą wyrazić swoją determinację i nadzieję na rozwiązanie trudnej sytuacji.

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy pojawi się oficjalne stanowisko urzędu marszałkowskiego w sprawie dalszych losów inwestycji.

