Śmigłowiec, psy tropiące i drony. Duża akcja poszukiwawcza w Lubuskiem
Słubicka policja prowadzi poszukiwania zaginionego Mariusza Małyszka - 20-latka, który zaginął przed pięcioma dniami w miejscowości Pamięcin. W działaniach wykorzystywany jest śmigłowiec, a także drony i psy tropiące. Mundurowi wystosowali apel do osób, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu zaginionego.
20-letni Mariusz Małyszek po raz ostatni widziany był 18 stycznia ok. godz. 22:00 w Pamięcinie (pow. słubicki). W chwili zaginięcia miał na sobie czarną pikowaną kurtkę i czarne spodnie. W opublikowanym przez policję opisie czytamy, że mężczyzna ma ciemne, kręcone włosy.
Z powodu braku kontaktu z bliskimi, jego zaginięcie zgłoszone zostało służbom, które podjęły działania celem odnalezienia 20-latka. W akcję zaangażowali się mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach i innych jednostek, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, strażacy, ratownicy specjalistycznych grup poszukiwawczych.
Zaginął Mariusz Małyszek. Trwa akcja poszukiwawcza
Akcja poszukiwawcza prowadzona jest obecnie na terenach leśnych i trudno dostępnych. Funkcjonariusze wyposażeni są m.in. w drony z kamerami termowizyjnymi i quady. Towarzyszą im psy tropiące. Policjantów wspiera również śmigłowiec, który patroluje przeczesywane tereny.
Działania utrudnione są przez niekorzystne warunki atmosferyczne, jednak mundurowi podkreślają, że robią wszystko, co w ich mocy, by jak najszybciej odnaleźć 20-latka i sprowadzić go bezpiecznie do domu. W komunikacie opublikowanym na stronie słubickiej policji pojawił się również apel do kierowców, którzy mogli spotkać mężczyznę na swojej drodze.
"Apelujemy do kierowców, którzy w sobotni wieczór oraz w nocy z 17 na 18 stycznia poruszali się drogami w rejonie miejscowości Pamięcin i okolic, o sprawdzenie zapisów z wideorejestratorów samochodowych. Każde nagranie może okazać się istotne dla ustalenia kierunku przemieszczania się zaginionego" - napisano.
Policja prosi też wszystkich, którzy mogą posiadać informacje o miejscu pobytu zaginionego o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Słubicach lub pod numerem alarmowym 112.
