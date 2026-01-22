20-letni Mariusz Małyszek po raz ostatni widziany był 18 stycznia ok. godz. 22:00 w Pamięcinie (pow. słubicki). W chwili zaginięcia miał na sobie czarną pikowaną kurtkę i czarne spodnie. W opublikowanym przez policję opisie czytamy, że mężczyzna ma ciemne, kręcone włosy.

Z powodu braku kontaktu z bliskimi, jego zaginięcie zgłoszone zostało służbom, które podjęły działania celem odnalezienia 20-latka. W akcję zaangażowali się mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach i innych jednostek, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, strażacy, ratownicy specjalistycznych grup poszukiwawczych.

Zaginął Mariusz Małyszek. Trwa akcja poszukiwawcza

Akcja poszukiwawcza prowadzona jest obecnie na terenach leśnych i trudno dostępnych. Funkcjonariusze wyposażeni są m.in. w drony z kamerami termowizyjnymi i quady. Towarzyszą im psy tropiące. Policjantów wspiera również śmigłowiec, który patroluje przeczesywane tereny.

Działania utrudnione są przez niekorzystne warunki atmosferyczne, jednak mundurowi podkreślają, że robią wszystko, co w ich mocy, by jak najszybciej odnaleźć 20-latka i sprowadzić go bezpiecznie do domu. W komunikacie opublikowanym na stronie słubickiej policji pojawił się również apel do kierowców, którzy mogli spotkać mężczyznę na swojej drodze.

"Apelujemy do kierowców, którzy w sobotni wieczór oraz w nocy z 17 na 18 stycznia poruszali się drogami w rejonie miejscowości Pamięcin i okolic, o sprawdzenie zapisów z wideorejestratorów samochodowych. Każde nagranie może okazać się istotne dla ustalenia kierunku przemieszczania się zaginionego" - napisano.

Policja prosi też wszystkich, którzy mogą posiadać informacje o miejscu pobytu zaginionego o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Słubicach lub pod numerem alarmowym 112.

