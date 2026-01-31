Pasożyt groźniejszy niż sądzono. Możesz go mieć i o tym nie wiedzieć

Do zakażenia może dojść niepostrzeżenie - przez kontakt z odchodami zakażonego zwierzęcia (np. kota - żywiciela ostatecznego), zanieczyszczoną glebą lub spożycie niedogotowanego mięsa. Po przedostaniu się do organizmu Toxoplasma gondii tworzy drobne cysty, m.in. w mózgu oraz tkance mięśniowej. Są one bardzo trudne do wykrycia, zwłaszcza że choroba w większości przypadków nie daje wyraźnych objawów. To właśnie dlatego wiele osób może nie wiedzieć, że są zakażone.

Toksoplazmoza zostaje w człowieku na zawsze

Dzięki trwającej kampanii edukacyjnej w mediach, wielu ludzi ma świadomość, że organizm ludzki nie jest w stanie całkowicie wyeliminować wirusa ospy wietrznej. Hibernuje on w zwojach czuciowych układu nerwowego i może się reaktywować w postaci półpaśca.

Podobnie rzecz się ma z toksoplazmozą. Setki pasożytów Toxoplasma gondii pozostaje zamkniętych w wytworzonych cystach. Przy obniżonej odporności może się aktywować, powodując zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu i oczu. W przypadku kobiet w ciąży - rozwój infekcji zagraża płodowi.

Niezwykłe odkrycie naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego

Zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside postanowił przeanalizować zawartość cyst pasożyta. Okazało się, że obecne w nich patogeny nie są jednolite.

W każdej cyście znajdują się różne podtypy pasożyta o odmiennych funkcjach biologicznych. Przeprowadzone sekwencjonowanie RNA pojedynczych bradyzoitów, czyli wolno rosnących pasożytów, wykazało że istnieje ich pięć głównych podtypów.



Wstępne wnioski z badań, opublikowane w czasopiśmie "Nature" 26 stycznia 2026 roku, ujawniają szczególną rolę cyst.

"Chociaż jedna trzecia populacji globu jest zakażona toksoplazmozą, żadne leczenie nie zapobiega powstawaniu cyst ani ich nie eliminuje, częściowo z powodu ograniczonej wiedzy na temat biologii bradyzoitów. Cysta jest kluczowa dla toksoplazmozy, ponieważ przejście z bradyzoitów w tachyzoity napędza patologię"- tłumaczą naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Okazuje się, że cysty są odporne na różne terapie a dodatkowo pomagają pasożytom bezpiecznie przemieszczać się na inne organizmy. Po reaktywacji uśpionej cysty brazydoity przeobrażają się w tachyzoity zdolne do szybkiego mnożenia i przemieszczania. Wówczas może wzrosnąć ryzyko rozwoju:

toksoplazmatycznego zapalenia mózgu powodującego uszkodzenie neurologiczne,

toksoplazmozy siatkówki doprowadzającej do utraty wzroku.

Odkrycia te mogą stać się przyczynkiem do dalszych badań nad toksoplazmozą, która dotychczas nie skupiała zbyt dużej uwagi.

