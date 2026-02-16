Kobieta wracająca w poniedziałek około godz. 18 do domu na zakopiańskiej Olczy została zaatakowana nożem przez nieznanego mężczyznę. Doszło do szarpaniny, w trakcie której napastnik ugodził ją w okolice brzucha.

Jak powiedziała rzeczniczka małopolskiej policji Anna Zbroja, poszkodowana zdołała się oswobodzić i uciekła do najbliższych zabudowań, gdzie poprosiła o pomoc.

Atak nożownika w Zakopanem. Kobieta walczy o zdrowie

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Kobieta, mieszkanka zakopiańskiej Olczy, została przetransportowana do szpitala. Była przytomna. Lekarze walczą o jej zdrowie.

St. asp. Maciej Kasprzycki z KPP w Zakopanem przekazał Interii, że lekarze udzielili jej pierwszej pomocy. - W tej chwili trwają rozmowy ze świadkami, próba dotarcia do monitoringu i ustalenia całego przebiegu tego zdarzenia od momentu zgłoszenia, jak i analizowanie wszystkich okoliczności tej sprawy - dodał.



- Funkcjonariusze podejmują działania weryfikacyjne zmierzające do potwierdzenia zgłoszenia, jednocześnie cały czas trwają też czynności zmierzające do ustalenia tożsamości sprawcy, analizowane są różne hipotezy - przekazał.



Wcześniej o obławie za sprawcą informowała asp. Zbroja. - Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które rozpoczęły poszukiwania sprawcy. Trwa obława na napastnika. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności zdarzenia - przekazała rzeczniczka.

