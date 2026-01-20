Atak nożownika w Łukowie, ranił dwie osoby. Nowe informacje służb

Do zatrzymania doszło ok. godz. 10.00 we wtorek. Asp. szt. Marcin Józwik, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Łukowie przekazał na antenie Polsat News, że podejrzanym o napaść jest 28-letni mieszkaniec miasta. Był on dobrze znany funkcjonariuszom.

Atak nożownika w Łukowie. Podejrzany zatrzymany poza miastem

Do pierwszego ataku nożownika doszło w poniedziałek ok. godz. 18.00 przy ul. ks. kard. Stanisława Wyszyńskiego w Łukowie. Poszkodowanym był 16-latek.

O ataku na kolejną osobę policjanci dowiedzieli się po godz. 20.oo. Tym razem nożownik ugodził 40-latka przy ul. Królika w Łukowie. Obaj poszkodowani opuścili szpital po opatrzeniu ran przez lekarzy.

Rzecznik policji podkreślił, że ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W ustaleniu sprawcy pomogły informacje otrzymane od jednej z zaatakowanych przez niego osób.

- Personalia tego mężczyzny zostały ustalone w oparciu o poczynione przez nas działania. Pokrzywdzony nastolatek przekazał nam rysopis tego mężczyzny, tak że wiedzieliśmy, kogo szukamy - powiedział asp. szt. Józwik.

Podejrzany był wcześniej karany, a do jego zatrzymania doszło poza Łukowem. Serwis Lublin112 ustalił nieoficjalnie, że zaatakowane przez niego osoby nie były ze sobą spokrewnione. Poszkodowani nie znali też napastnika. "Wszystko wskazuje na to, że sprawca wybierał przypadkowe osoby" - podał Lublin112.

Policja prowadzi obecnie czynności, która mają na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz motywy działania zatrzymanego.

