Widać to na zdjęciach. Chiny budują je w tajemnicy
"Chiny aktywnie budują ukryte kompleksy nuklearne" - poinformował New York Times, powołując się na zdjęcia satelitarne. Prace trwają w odległych dolinach górskich w południowo-zachodniej prowincji Syczuan. Na zdjęciach widoczny jest także napis: "Pozostańcie wierni fundamentalnej sprawie i zawsze pamiętajcie o naszej misji".
Zdaniem ekspertów prace zaobserwowane na zdjęciach wpisują się w szersze działania Pekinu mające na celu modernizację i rozbudowę arsenału nuklearnego.
The New York Times: Tajne kompleksy nuklearne w Chinach
Uwagę przykuwają przede wszystkim dwa miejsca. Pierwsze z nich to Dolina Zitung - budowane są tam nowe bunkry i wały obronne. Liczne rury widoczne w pobliżu pozwalają przypuszczać, że mogą tam trwać prace z materiałami wysoce niebezpiecznymi. W takim przypadku można mówić na przykład o produkcji konwencjonalnych materiałów wybuchowych używanych jako detonatory w głowicach jądrowych.
ZOBACZ: Chiny rozpoczęły manewry wokół Tajwanu. Pekin wprost: To poważne ostrzeżenie
Drugie miejsce to zakład Pingtung. Miejsce, specjalizujące się w produkcji głowic jądrowych z plutonem, otoczono podwójnym ogrodzeniem. W ostatnim czasie odnowiony został główny budynek zakładu - zainstalowano tam nowe otwory wentylacyjne i radiatory. W pobliżu również trwają prace budowlane.
Na zdjęciach satelitarnych wzrok przyciąga również napis odzwierciedlający ideologiczne podstawy ekspansji nuklearnej Chin. Umieszczono na nim przesłanie przywódcy Xi Jinpinga, które głosi: "Pozostańcie wierni fundamentalnej sprawie i zawsze pamiętajcie o naszej misji".
Chiny rozbudowują swój potencjał nuklearny
Sieć tajnych obiektów utworzonych w Chinach w latach 60. XX wieku powstała w ramach projektu Trzeciego Frontu Mao Zedonga. Wspomniane kompleksy są jedynie częścią tej sieci.
Prace w tajnych obiektach, prowadzone przez naukowców w górskich laboratoriach, miały zabezpieczyć chiński program nuklearny na wypadek ingerencji ze strony Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. W latach 80. intensywność tych działań zmalała, jednak w 2019 roku prace modernizacyjne ruszyły na nowo.
ZOBACZ: Świat bez kontroli nuklearnych. Trump odrzucił propozycję Putina
- Zmiany, które obserwujemy w tych miejscach, są zgodne z szerszymi celami Chin, jakimi są osiągnięcie pozycji globalnego supermocarstwa. Broń jądrowa jest integralną częścią tych dążeń – powiedział Renny Babiarz, ekspert do spraw wywiadu geoprzestrzennego.
Ekspansja nuklearna Chin. 1200 głowic jądrowych do 2030 roku
Z szacunków Pentagonu wynika, że w posiadaniu Chin znajduje się już 600 głowic jądrowych, ale Pekin nie zamierza na tym poprzestawać. Do 2030 roku planowane jest podwojenie tego arsenału.
Działania Państwa Środka w zakresie wzmacniania swojego potencjału jądrowego spotykają się z krytyką przedstawicieli Stanów Zjednoczonych. Zastępca sekretarza stanu Thomas G. DiNanno oskarżył Pekin o tajne próby nuklearne, które naruszają globalne moratorium.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej