Zdaniem ekspertów prace zaobserwowane na zdjęciach wpisują się w szersze działania Pekinu mające na celu modernizację i rozbudowę arsenału nuklearnego.

The New York Times: Tajne kompleksy nuklearne w Chinach

Uwagę przykuwają przede wszystkim dwa miejsca. Pierwsze z nich to Dolina Zitung - budowane są tam nowe bunkry i wały obronne. Liczne rury widoczne w pobliżu pozwalają przypuszczać, że mogą tam trwać prace z materiałami wysoce niebezpiecznymi. W takim przypadku można mówić na przykład o produkcji konwencjonalnych materiałów wybuchowych używanych jako detonatory w głowicach jądrowych.

ZOBACZ: Chiny rozpoczęły manewry wokół Tajwanu. Pekin wprost: To poważne ostrzeżenie

Drugie miejsce to zakład Pingtung. Miejsce, specjalizujące się w produkcji głowic jądrowych z plutonem, otoczono podwójnym ogrodzeniem. W ostatnim czasie odnowiony został główny budynek zakładu - zainstalowano tam nowe otwory wentylacyjne i radiatory. W pobliżu również trwają prace budowlane.

🚨🇨🇳 Satellite Images Reveal China Expanding Nuclear Arsenal



New satellite imagery analyzed by The New York Times shows China accelerating the expansion of its nuclear weapons program.



In Sichuan’s “Zitong” valley, new bunkers and fortified walls suggest testing of high yield… pic.twitter.com/lEUFINRvKV — Defence Index (@Defence_Index) February 15, 2026

Na zdjęciach satelitarnych wzrok przyciąga również napis odzwierciedlający ideologiczne podstawy ekspansji nuklearnej Chin. Umieszczono na nim przesłanie przywódcy Xi Jinpinga, które głosi: "Pozostańcie wierni fundamentalnej sprawie i zawsze pamiętajcie o naszej misji".

Chiny rozbudowują swój potencjał nuklearny

Sieć tajnych obiektów utworzonych w Chinach w latach 60. XX wieku powstała w ramach projektu Trzeciego Frontu Mao Zedonga. Wspomniane kompleksy są jedynie częścią tej sieci.

Prace w tajnych obiektach, prowadzone przez naukowców w górskich laboratoriach, miały zabezpieczyć chiński program nuklearny na wypadek ingerencji ze strony Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. W latach 80. intensywność tych działań zmalała, jednak w 2019 roku prace modernizacyjne ruszyły na nowo.

ZOBACZ: Świat bez kontroli nuklearnych. Trump odrzucił propozycję Putina

- Zmiany, które obserwujemy w tych miejscach, są zgodne z szerszymi celami Chin, jakimi są osiągnięcie pozycji globalnego supermocarstwa. Broń jądrowa jest integralną częścią tych dążeń – powiedział Renny Babiarz, ekspert do spraw wywiadu geoprzestrzennego.

Ekspansja nuklearna Chin. 1200 głowic jądrowych do 2030 roku

Z szacunków Pentagonu wynika, że w posiadaniu Chin znajduje się już 600 głowic jądrowych, ale Pekin nie zamierza na tym poprzestawać. Do 2030 roku planowane jest podwojenie tego arsenału.

Działania Państwa Środka w zakresie wzmacniania swojego potencjału jądrowego spotykają się z krytyką przedstawicieli Stanów Zjednoczonych. Zastępca sekretarza stanu Thomas G. DiNanno oskarżył Pekin o tajne próby nuklearne, które naruszają globalne moratorium.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyjątkowa trasa otwarta. Tutaj przeprawa odbywa się samochodem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mar / polsatnews.pl