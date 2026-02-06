Stanowisko wobec możliwości przedłużenia traktatu " START" Donald Trump zajął w czwartek. Wówczas napisał na swoim profilu na platformie Truth Social, że "zamiast przedłużać" porozumienie powinniśmy "poprosić naszych ekspertów nuklearnych o pracę nad nowym, ulepszonym i zmodernizowanym traktatem, który może przetrwać długo w przyszłości".

Wcześniej do Trumpa wpłynęła propozycja rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, który domagał się, aby porozumienie z USA zostało przedłużone o kolejny rok. Dokument zakłada limit 1 550 rozmieszczonych głowic dla każdej ze stron. - Rosja jest gotowa do dalszego przestrzegania centralnych ograniczeń liczbowych wynikających z traktatu New START przez kolejny rok - zadeklarował Putin na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, cytowany przez agencję Reutera.

Rosyjski przywódca powiedział także, że po upływie tego czasu "na podstawie analizy sytuacji podejmie decyzję, czy utrzymać te dobrowolne, narzucone ograniczenia". Z uwagi na to, że jednorazowa możliwość przedłużenia New START została wykorzystana w 2021 roku, termin zakończenia umowy - przypadający na czwartek - tym razem był ostateczny.

Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w piątek 6 lutego, że delegacje USA i Rosji rozpoczną wkrótce rozmowy na temat porozumienia, które pozwoli na kontynuowanie procesu ograniczania zbrojeń nuklearnych.

- Jest zrozumienie, i była o tym mowa także (podczas amerykańsko-ukraińsko-rosyjskich rozmów) w Abu Zabi, że obie strony będę zajmować odpowiedzialne stanowisko. Obie strony rozumieją konieczność rozpoczęcia rozmów na ten temat (kontroli zbrojeń nuklearnych)” – powiedział Pieskow w rozmowie z dziennikarzami.

Traktat rosyjsko-amerykański dobiegł końca. Trump o "pracach nad nowym"

Jak opisała agencja Reutera w piątkowej depeszy, "New START był ostatnim z serii traktatów o kontroli zbrojeń między dwoma największymi mocarstwami nuklearnymi świata". Oprócz limitów liczbowych na broń, zdaniem ekspertów umowa służyła budowaniu zaufania między przywódcami, a także "pomagała czynić świat bezpieczniejszym". - Przejrzystość i przewidywalność należą do niematerialnych korzyści kontroli zbrojeń i stanowią podstawę odstraszania oraz stabilności strategicznej - skomentował Karim Haggag, dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem.

"Zwolennicy kontroli zbrojeń ostrzegają, że wygaśnięcie traktatu przyspieszy wyścig zbrojeń nuklearnych" - alarmuje agencja. Traktat New START został podpisany w 2010 roku przez Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa, narzucając limity 1550 rozmieszczonych głowic oraz 700 środków ich przenoszenia dla każdej ze stron.

Choć porozumienie formalnie obowiązywało do czwartku, w rzeczywistości jego funkcjonowanie było sparaliżowane od 2023 roku, kiedy Rosja jednostronnie zawiesiła swój udział, blokując inspekcje i wymianę danych. Moskwa uzasadniała ten krok wsparciem Waszyngtonu dla Kijowa. Perspektywy na zawarcie nowego traktatu pozostają niepewne.

Świat bez kontroli nuklearnych. Wygasł traktat New START

Trump ocenił w czwartkowym wpisie, że "Stany Zjednoczone to najpotężniejszy kraj na świecie" pod względem militarnym. "W trakcie mojej pierwszej kadencji całkowicie przebudowałem armię (...). Wdrożyłem również Siły Kosmiczne USA i teraz kontynuuję odbudowę naszej armii na niespotykanym dotąd poziomie" - napisał amerykański prezydent.

Przywódca USA wymienił także swoje zasługi, oceniając, że "zapobiegł wybuchowi wojen nuklearnych na całym świecie", które jego zdaniem mogłyby toczyć się między Pakistanem a Indiami. Ukrainą a Rosją lub Iranem a Izraelem.

Stwierdził przy tym, że traktat New START, który wygasł w czwartek, był "źle wynegocjowaną umową USA, która (...) była rażąco naruszana". Stwierdził, że "zamiast przedłużać" ten traktat "powinniśmy poprosić naszych ekspertów nuklearnych o pracę nad nowym, ulepszonym i zmodernizowanym" porozumiem.

