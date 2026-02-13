Rosyjskie "Niebo" w ogniu. Celny atak Ukrainy

"W ramach systemowych działań mających na celu zmniejszenie potencjału ofensywnego rosyjskiego agresora, w nocy jednostki sił obronnych Ukrainy zadały cios szeregowi ważnych obiektów wroga na tymczasowo okupowanych terytoriach" - poinformował sztab ukraińskiej armii.

Rosja odczuła atak Ukrainy. Seria nalotów na obszarach okupowanych

Z komunikatu wojska wynika, że w nocy z czwartku na piątek ukraińscy żołnierze zaatakowali liczne cele w obwodach zaporoskim i donieckim, które w dużej części znajdują się pod kontrolą Rosji.

ZOBACZ: Niemcy zainteresowani polskimi Piorunami. "Powinniśmy być dumni"

W obwodzie zaporoskim w okolicach miejscowości Solodkowodny i Lubimiwka siły Kijowa uderzyły w obszary koncentracji rosyjskich wojsk. W rejonie miejscowości Tokmak i Mychajłówka zaatakowane zostały miejsca, gdzie stacjonują operatorzy bezzałogowych statków powietrznych. Z kolei w obwodzie donieckim niedaleko miejscowości Sełydowe Ukraińcy trafili w rosyjski skład materiałów i sprzętu technicznego, a w okolicy miejscowości Komyszuwacha - rejon koncentracji rosyjskiego sprzętu wojskowego.

Wojna w Ukrainie. Rosja wzięła na cel rosyjskie "Niebo"

Celem Kijowa był również stacja radarowa przeznaczona do kontroli przestrzeni powietrznej Niebo. Ulokowana jest ona w miejscowości Eupatoria na obszarze okupowanego przez Moskwę Krymu.

ZOBACZ: Seria incydentów z dronami w Turcji. Trop prowadzi do Rosji

"Siły obronne Ukrainy będą nadal systematycznie podejmować działania mające na celu osłabienie potencjału bojowego rosyjskiego agresora" - czytamy w komunikacie sztabu generalnego Ukrainy.

Według agencji Ukrinform siły Kijowa zaatakowały także dronami stację elektroenergetyczną, lotnisko wojskowe i centrum danych na terytoriach zajętych przez Rosjan.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni