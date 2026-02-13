Rosyjskie "Niebo" w ogniu. Celny atak Ukrainy
Stacja radarowa Niebo, obszary koncentracji operatorów dronów oraz magazyny ze sprzętem - Ukraina w nocy zaatakowały liczne cele na okupowanym przez Rosję terytorium. "Nadal będziemy podejmować działania mające na celu osłabienie potencjału bojowego przeciwnika" - deklarują ukraińscy wojskowi.
"W ramach systemowych działań mających na celu zmniejszenie potencjału ofensywnego rosyjskiego agresora, w nocy jednostki sił obronnych Ukrainy zadały cios szeregowi ważnych obiektów wroga na tymczasowo okupowanych terytoriach" - poinformował sztab ukraińskiej armii.
Rosja odczuła atak Ukrainy. Seria nalotów na obszarach okupowanych
Z komunikatu wojska wynika, że w nocy z czwartku na piątek ukraińscy żołnierze zaatakowali liczne cele w obwodach zaporoskim i donieckim, które w dużej części znajdują się pod kontrolą Rosji.
W obwodzie zaporoskim w okolicach miejscowości Solodkowodny i Lubimiwka siły Kijowa uderzyły w obszary koncentracji rosyjskich wojsk. W rejonie miejscowości Tokmak i Mychajłówka zaatakowane zostały miejsca, gdzie stacjonują operatorzy bezzałogowych statków powietrznych. Z kolei w obwodzie donieckim niedaleko miejscowości Sełydowe Ukraińcy trafili w rosyjski skład materiałów i sprzętu technicznego, a w okolicy miejscowości Komyszuwacha - rejon koncentracji rosyjskiego sprzętu wojskowego.
Wojna w Ukrainie. Rosja wzięła na cel rosyjskie "Niebo"
Celem Kijowa był również stacja radarowa przeznaczona do kontroli przestrzeni powietrznej Niebo. Ulokowana jest ona w miejscowości Eupatoria na obszarze okupowanego przez Moskwę Krymu.
"Siły obronne Ukrainy będą nadal systematycznie podejmować działania mające na celu osłabienie potencjału bojowego rosyjskiego agresora" - czytamy w komunikacie sztabu generalnego Ukrainy.
Według agencji Ukrinform siły Kijowa zaatakowały także dronami stację elektroenergetyczną, lotnisko wojskowe i centrum danych na terytoriach zajętych przez Rosjan.
