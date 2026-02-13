- Potwierdzam - Niemcy zgłosiły wstępną chęć zakupu Pioruna i powinniśmy być z tego dumni, bo to pokazuje, jak innowacje w polskim przemyśle obronnym wpływają na postrzeganie nas na świecie i na interesy naszego kraju z tego punktu widzenia - powiedział wiceminister podczas konferencji prasowej.

ZOBACZ: Skarżysko-Kamienna: Jak działają zestawy przeciwlotnicze Piorun? Odwiedziliśmy fabrykę Mesko

Cezary Tomczyk zaznaczył, że transakcja nie została jeszcze sfinalizowana, a potwierdzenia informacji o zakupie Piorunów przez Niemcy udziela "w sposób nieoficjalny".

Niemcy chcą kupić polskie wyrzutnie Piorun. Tomczyk: Wyjdźmy z tego lasu

Według MON-u szansa na transakcję to dowód na to, że polskie innowacje w zakresie zbrojeń są dostrzegane na globalnym rynku broni.

- Często słyszymy ze strony polityków PiS, że ktoś chce na nas zarobić. Wyjdźmy z tego lasu - powiedział Tomczyk.

- To my, jako Polacy, jako polskie państwo, zarabiajmy na innych krajach. Takim przykładem jest właśnie system przeciwlotniczy Piorun - przekazał podczas konferencji wiceszef MON.

ZOBACZ: Niemcy. Dziennik "Die Welt" chwali polskie rakiety Piorun używane na Ukrainie

Pioruny sprawdzone w boju w Ukrainie. Wyrzutnie kupili już m.in. Amerykanie, Szwedzi i Norwegowie

Przenośne zestawy rakietowe Piorun są produkowane przez spółkę Mesko wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Konstrukcja bazuje na wyrzutniach Grom i jest wykorzystywana w obronie przeciwlotniczej.

Pioruny zamówiły od Polski m.in. Stany Zjednoczone, Szwecja, Norwegia, Belgia, Estonia czy Łotwa. Kluczową rolę odegrało wykorzystanie zestawów w boju w Ukrainie, gdzie trafiły w 2022 r.

Z użyciem Piorunów Ukraińcy dokonywali zestrzeleń myśliwców Su-34 i Su-25 oraz śmigłowców Mi-24 i Ka-52. W pierwszych miesiącach wojny Kijów miał otrzymać 34 zestawy i do 200 pocisków, następnie zamówił kolejne 600 mechanizmów startowych i 3,5 tys. pocisków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni