- Na podstawie informacji, którymi dysponuje muzeum, podejrzewamy istnienie siatki zajmującej się oszustwami na dużą skalę - powiedział agencji AFP rzecznik Luwru.

Francuska policja prowadząca dochodzenie w tej sprawie zatrzymała dziewięć osób. Według paryskiej prokuratury wśród aresztowanych jest dwóch pracowników Luwru, kilku przewodników turystycznych i jedna osoba, która miała być pomysłodawcą całego procederu.

Oszukiwali przy sprzedaży biletów. Luwr mierzy się z kolejnym kryzysem

Władze muzeum informowały wcześniej, że mierzą się ze wzrostem liczby różnego rodzaju oszustw przy sprzedaży biletów. "Le Parisien" przekazał, że jeden ze sposobów polegał na tym, że przewodnicy turystyczni namierzali grupy turystów z Chin i ściągali je do muzeum wielokrotnie wykorzystując te same bilety. Nie wykluczone jest, że w ciągu ostatniej dekady mogli oni sprowadzać do Luwru nawet 20 grup turystów dziennie.

Paryska prokuratura poinformowała również, że przewodnicy mieli płacić pracownikom Luwru za unikanie kontroli biletów. Śledztwo wykazało, że oszustwo doprowadziło do strat na kwotę 10 mln euro.

Agencja Associated Press podała, że ​​podejrzani prawdopodobnie zainwestowali część pieniędzy w nieruchomości we Francji i Dubaju. Funkcjonariusze skonfiskowali ponad 957 tys. euro w gotówce, w tym 67 tys. euro w walutach obcych, a także 486 tys. euro z kont bankowych.

Napad, awarie i strajk. Kolejne trudności w Luwrze

"The Guardian" zauważa, że oszustwo przy sprzedaży biletów to najnowszy kryzys, jaki dotknął Luwr. Muzeum wciąż nie otrząsnęło się po napadzie z 19 października 2025 roku, kiedy to w biały dzień doszło do zuchwałego włamania, a sprawcy w ciągu siedmiu minut skradli francuskie klejnoty koronne o wartości szacowanej na 88 milionów euro. Następnie rabusie uciekli z miejsca zdarzenia na skuterach. Śledczy doprowadzili do zatrzymania czterech mężczyzn, ale klejnotów nie odzyskano.

W piątek pawilon Denon, w którym eksponowane są najcenniejsze obrazy, został częściowo zamknięty z powodu wycieku wody. Z przekazanych informacji wynika, że najsłynniejszy portret świata "Mona Lisa" nie ucierpiał, wyciek spowodował jednak uszkodzenie malowidła sufitowego z XIX wieku. Awaria miał miejsce w sali 707, gdzie znajdują się dzieła francuskiego artysty Charlesa Meyniera i włoskiego malarza renesansu Bernardino Luiniego.

W ostatnich miesiącach pracownicy Luwru rozpoczęli strajki, domagając się pilnych remontów i zwiększenia zatrudnienia. Protestowali także przeciwko podwyżkom cen biletów dla większości turystów spoza Unii Europejskiej, w tym z Wielkiej Brytanii, USA i Chin.

