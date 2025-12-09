Pierwsza dama Francji udała się w niedzielę z córką Tiphaine Auziere do sali koncertowej Folies Bergère w Paryżu na stand-up popularnego francuskiego aktora Arego Abattana - "Authentique".

Dzień wcześniej występ Abattana został zakłócony przez cztery aktywistki feministyczne z ruchu Nous Toutes (pol. My Wszystkie). Kobiety protestowały w maskach i skandowały, oskarżając artystę o przestępstwo seksualne, zanim zostały wyprowadzone z sali.

Abattan w powyższej sprawie został oskarżony w 2021 roku, lecz dwa lata później śledztwo zostało umorzone ze względu na brak dowodów. Sąd w tym roku podtrzymał wspomnianą decyzję w postępowaniu apelacyjnym.

Francja. Brigitte Macron nieparlamentarnie o protestujących

Krótko przed rozpoczęciem niedzielnego spektaklu aktor był widziany za kulisami z Brigitte Macron. Na nagraniu upublicznionym przez francuski magazyn "Public" Abittan mówi żonie prezydenta Francji, że "boi się wyjść ponownie na scenę". - Jeśli są tu jakieś głupie d....i to wykopiemy je stąd. Szczególnie zamaskowanych bandytów - odparła Brigitte Macron.

Rzecznik pierwszej damy, cytowany przez agencję AFP, powiedział, że "ta wymiana zdań powinna zostać potraktowana jako krytyka radykalnych metod protestu osób w maskach, które w sobotni wieczór zakłóciły występ Ary'ego Abattana". "Brigitte Macron ich nie popiera" - dodał.

Aktywistka, która wzięła udział w akcji - występująca pod pseudonimem Gwen, z obawy przed reperkusjami - przekazała, że ​​ruch #NousToutes jest "głęboko zszokowany i zgorszony" językiem Brigitte Macron. Jak podkreśliła, jest "to kolejna zniewaga dla ofiar i grup feministycznych".

"Zaczęło się od praw kobiet jako 'głównej sprawy pięcioletniej kadencji', a kończy na obelgach" - napisała na X europosłanka partii La France insoumise, Manon Aubry. "Pora na odejście państwa Macronów" - uznała.

