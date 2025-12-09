Bulwersujące słowa żony Macrona. Obraziła protestujących

Świat

Brigitte Macron została nagrana podczas używania wulgarnego języka za kulisami spektaklu popularnego aktora Ary'ego Abattana. Pierwsza dama Francji powiedziała mu, że "wykopie" z sali "głupie d....i", jeśli jego występ zostanie ponownie zakłócony przez feministki. Rzecznik małżonki Emmanuela Macrona tłumaczył, że jej komentarze były krytyką radykalnych metod protestu.

Emmanuel Macron i Brigitte Macron stoją obok siebie, patrząc w tym samym kierunku. Brigitte Macron ma na sobie granatowy płaszcz i szalik.
PAP / EPA / YOAN VALAT
Pierwsza dama Francji Brigitte Macron użyła co najmniej nieparlamentarnych słów, by skrytykować aktywistki

Pierwsza dama Francji udała się w niedzielę z córką Tiphaine Auziere do sali koncertowej Folies Bergère w Paryżu na stand-up popularnego francuskiego aktora Arego Abattana - "Authentique".

 

Dzień wcześniej występ Abattana został zakłócony przez cztery aktywistki feministyczne z ruchu Nous Toutes (pol. My Wszystkie). Kobiety protestowały w maskach i skandowały, oskarżając artystę o przestępstwo seksualne, zanim zostały wyprowadzone z sali.

 

ZOBACZ: Napad na Luwr. Media o przełomie, są kolejne zatrzymania

 

Abattan w powyższej sprawie został oskarżony w 2021 roku, lecz dwa lata później śledztwo zostało umorzone ze względu na brak dowodów. Sąd w tym roku podtrzymał wspomnianą decyzję w postępowaniu apelacyjnym.

Francja. Brigitte Macron nieparlamentarnie o protestujących

Krótko przed rozpoczęciem niedzielnego spektaklu aktor był widziany za kulisami z Brigitte Macron. Na nagraniu upublicznionym przez francuski magazyn "Public" Abittan mówi żonie prezydenta Francji, że "boi się wyjść ponownie na scenę". - Jeśli są tu jakieś głupie d....i to wykopiemy je stąd. Szczególnie zamaskowanych bandytów - odparła Brigitte Macron.

 

Rzecznik pierwszej damy, cytowany przez agencję AFP, powiedział, że "ta wymiana zdań powinna zostać potraktowana jako krytyka radykalnych metod protestu osób w maskach, które w sobotni wieczór zakłóciły występ Ary'ego Abattana". "Brigitte Macron ich nie popiera" - dodał.

 

ZOBACZ: Sarkozy zabrał głos po wyjściu z więzienia. Stwierdził, że ma "jeden cel"

 

Aktywistka, która wzięła udział w akcji - występująca pod pseudonimem Gwen, z obawy przed reperkusjami - przekazała, że ​​ruch #NousToutes jest "głęboko zszokowany i zgorszony" językiem Brigitte Macron. Jak podkreśliła, jest "to kolejna zniewaga dla ofiar i grup feministycznych".

 

"Zaczęło się od praw kobiet jako 'głównej sprawy pięcioletniej kadencji', a kończy na obelgach" - napisała na X europosłanka partii La France insoumise, Manon Aubry. "Pora na odejście państwa Macronów" - uznała.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Były ambasador USA w Polsce: Putin może czekać biernie, z pogardą dla nas
Monika Bortnowska / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ARE ABATTANBRIGITTE MACRONFRANCJAPIERWSZA DAMAŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 