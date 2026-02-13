Jak przekazał burmistrz Rio de Janeiro Eduardo Paes, w tegoroczne przygotowania do karnawału władze miejskie zainwestowały równowartość 16 mln euro. Paes i jego urzędnicy spodziewają się jednak "znaczącego" zwrotu tych środków dla lokalnej gospodarki.

Z zamówionego przez ratusz raportu wynika, że dzięki licznej obecności mieszkańców miasta i turystów na karnawałowych zabawach gospodarka Rio może zyskać nawet 1 mld euro.

Wprawdzie na ulicach Rio de Janeiro już 17 stycznia pojawiły się pierwsze grupy tancerzy, ale główne zabawy karnawałowe rozpoczną się dopiero w piątek. Będą one odbywały się też na sambodromie, specjalnej arenie parad.

Karnawał w Rio de Janeiro. Kilka milionów ludzi weźmie udział w zabawach

Organizatorzy karnawału w Rio de Janeiro spodziewają się, że w zabawach karnawałowych weźmie w tym roku udział około siedem milionów osób, czyli o milion więcej niż przed rokiem.

Według urzędników z Rio de Janeiro na tegoroczną zabawę do miasta dotrze co najmniej dwa miliony turystów. - To jedno z najwspanialszych widowisk ulicznych na świecie przyciąga do nas miliony osób, które chcą zobaczyć nasze szkoły samby oraz parady uliczne - oznajmił burmistrz, zaznaczając, że karnawałowe zabawy promują na świecie nie tylko Rio de Janeiro, ale też Brazylię.

W tym roku w Rio odbędzie się ponad 450 darmowych imprez ulicznych, tzw. blocos. Każda z nich będzie mieć własny charakter oraz styl muzyczny.

Karnawał w Brazylii. Władze ostrzegają przed upałami

Przed rozpoczynającymi się w Rio de Janeiro zabawami karnawałowymi władze stanowe i miejskie przestrzegły mieszkańców oraz turystów przed ponad 30-stopniowymi upałami. Wezwały do unikania przebywania na słońcu i zaapelowały o picie dużej ilości płynów.

Organizowane od drugiej połowy XIX w. parady karnawałowe w Rio de Janeiro odbywały się do 1984 r. tylko na ulicach tego miasta. Później główna zabawa z udziałem szkół samby przeniosła się na specjalnie wybudowany sambodrom.

Podobne karnawałowe areny funkcjonują też w innych miastach Brazylii, do której przybyło w tym roku na karnawał prawie 1,5 mln zagranicznych turystów.

Jak szacuje brazylijskie ministerstwo turystyki, w tegorocznych zabawach karnawałowych weźmie łącznie udział około 65 mln osób.

