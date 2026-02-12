Decyzją rady nadzorczej obowiązki prezesa Grupy Azoty ma czasowo wykonywać jeden z jej członków - Aleksandra Machowicz-Jaworska. Obejmie ona funkcję od 13 lutego do momentu wybrania nowego prezesa, ale na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje dokapitalizowanie przedsiębiorstwa.

"MAP, jako dominujący akcjonariusz Grupy Azoty, jest zdeterminowany, aby proces restrukturyzacji spółki zakończył się jak najszybciej" - czytamy w czwartkowym komunikacie.

Grupa Azoty. Dymisja prezesa i dwóch wiceprezesów. Resort tłumaczy

W oświadczeniu resortu zaznaczono, iż Grupa Azoty znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, będącej - zdaniem MAP - "konsekwencją błędnych decyzji inwestycyjnych sprzed 2023 r. oraz niesprzyjających warunków rynkowych". Rada nadzorcza ma być teraz "w kluczowym momencie procesu negocjacji z instytucjami finansowymi oraz najważniejszymi interesariuszami".

ZOBACZ: Rosja zaprosi Donalda Trumpa do Moskwy. "Przynajmniej się dowiemy"

"Nadrzędnym celem pozostaje długofalowa stabilizacja sytuacji finansowej spółki. Osiągnięcie tego celu wymaga również zdecydowanych działań w zakresie organizacji pracy zarządu" - podkreślono w komunikacie.



Zaznaczono także, że planowane dokapitalizowanie Grupy Azoty pozwoli stworzyć warunki "do skutecznego wdrożenia strategii spółki oraz ustabilizowania jej sytuacji ".

"Ze względu na profil działalności oraz bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa Grupa Azoty ma znaczenie strategiczne. Dlatego MAP podejmuje wszelkie działania zmierzające do odbudowy jej kondycji oraz konsolidacji sektora chemicznego w Polsce" - wyjaśniono.

Grupa Azoty to największe w kraju polskie przedsiębiorstwo z branży chemicznej z siedzibą w Tarnowie (woj. małopolskie). Spółka zajmuje się m.in. wytwarzaniem nawozów - jest m.in. drugim pod względem wielkości producentem nawozów mineralnych w UE. Grupa ma też znaczącą pozycję na rynku tworzyw konstrukcyjnych i alkoholi organicznych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni