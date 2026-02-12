W Rosji 9 maja odbywają się uroczystości związane z Dniem Zwycięstwa. Święto upamiętnia pokonanie III Rzeszy przez aliantów i zakończenie II wojny światowej w Europie. W ramach obchodów na Placu Czerwonym w Moskwie co roku organizowana jest defilada wojskowa, prezentująca najnowsze osiągnięcia militarne Rosji.

Obchody Dnia Zwycięstwa. Rzecznik Kremla o szczegółach

Uroczystości związane z Dniem Zwycięstwa mają dla Moskwy wymiar dyplomatyczny, stąd do udziału zapraszani są przedstawiciele innych państw. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow został zapytany przez agencję TASS o szczegóły tegorocznych uroczystości. - Oczywiście będą goście zagraniczni - zaznaczył.

Jak zdradził, na defiladę zostaną zaproszeni przede wszystkim przywódcy krajów członkowskich WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw - międzynarodowej organizacji zrzeszającej większość byłych republik ZSRR). Dodał, że pojawią się oni w Moskwie, "jeśli pozwolą na to ich harmonogramy".

Trump na paradzie w Moskwie? "Przynajmniej się dowiemy"

Pieskow pytany, czy wśród gości znajdzie się Donald Trump odparł, że w planach jest wysłanie mu zaproszenia. Zaznaczył przy tym, że nie ma pewności, czy prezydent USA je przyjmie.

- Zobaczymy, co z Trumpem. Przynajmniej dowiemy się, czy potrafi to zrobić, czy nie - zapowiedział. W trakcie wywiadu rzecznik Kremla zaznaczył, że ostatnio w Mokwie odbył się "szereg wydarzeń międzynarodowych na wielką skalę" i trudno byłoby powtarzać tak duże przedsięwzięcia co roku. Podkreślił przy tym, że niezależnie od okoliczności Rosja nigdy nie zrezygnuje z obchodów Dnia Zwycięstwa.

- Zawsze go obchodziliśmy, obchodzimy i będziemy to robić nadal - powiedział Pieskow.

