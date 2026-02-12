Tunel Pfaffensteig jest elementem Stuttgart 21, czyli jednego z największych projektów kolejowych w Europie.

Ogromny projekt Stuttgart 21 ma długą historię

Stuttgart 21 to jeden z największych projektów infrastrukturalnych w historii Badenii-Wirtembergii. Pierwsze prace koncepcyjne nad inwestycją rozpoczęły się w latach 90., w 1995 roku Deutsche Bahn przedstawiła wstępne opracowania dotyczące jej realizacji. Po kilkunastu latach planowania projekt został formalnie zatwierdzony w 2009 roku, a prace przygotowawcze ruszyły w 2010 roku.

Wikimedia Commons Trwają prace przy budowie tunelu Pfaffensteig w ramach projektu Stuttgart 21



Zgodnie z założeniami opublikowanymi na oficjalnej stronie projektu, Stuttgart 21 zakłada:

reorganizację całego węzła kolejowego w Stuttgarcie

budowę podziemnej stacji przelotowej zamiast dotychczasowej stacji końcowej

realizację 11 nowych tuneli o łącznej długości ok. 56 kilometrów

powstanie około 100 kilometrów nowych torów

połączenie lotniska z siecią kolei dalekobieżnych oraz integrację z linią dużych prędkości Wendlingen–Ulm

Wikimedia Commons Tunel Pfaffensteig to kluczowy element Stuttgart 21

Inwestycja od początku budziła duże zainteresowanie społeczne. W 2010 roku była przedmiotem masowych protestów oraz publicznej procedury mediacyjnej, która miała rozstrzygnąć spory wokół skali i sposobu realizacji projektu. W kolejnych latach pojawiały się także problemy techniczne i organizacyjne, skutkujące opóźnieniami oraz wzrostem kosztów z początkowo szacowanych około 4,5 mld euro do 11,3 mld euro.

Brakujące ogniwo Stuttgart 21. Co zmieni Pfaffensteig po uruchomieniu

Zgodnie z założeniami inwestycji tunel Pfaffensteig umożliwi pełne wykorzystanie przepustowości nowego węzła kolejowego w Stuttgarcie. Projekt został podzielony na etapy: pierwszy obejmuje zasadniczą, ponad 10-kilometrową część tunelu drążoną metodą górniczą, a drugi krótszy odcinek realizowany metodą odkrywkową wraz z fragmentami torów prowadzących do stacji Goldberg S-Bahn.

Realizacja tego odcinka skróci czas podróży między Stuttgartem a Zurychem o około 15 minut z kolei z Böblingen na lotnisko z 22 minut do około 7 i umożliwi pasażerom linią Gäu wygodną przesiadkę na lotnisku na połączenia do Ulm i Monachium.



- Tunel Pfaffensteig połączy linię kolejową Gäu z lotniskiem, a następnie z przyszłym dworcem centralnym w Stuttgarcie. Tunel stanowi tym samym istotną część umowy o finansowaniu zawartej przez partnerów projektu Stuttgart 21 - informuje Deutsche Bahn.

Wikimedia Commons Tunel Pfaffensteig kluczowym elementem Stuttgart 21



Zgodnie z najnowszymi informacjami, prace przygotowawcze do budowy tunelu rozpoczęły się 9 lutego 2026 roku, kiedy Deutsche Bahn uruchomiła roboty ziemne na placu budowy na północ od lotniska w Stuttgarcie i autostrady A8.

red. / polsatnews.pl