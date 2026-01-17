Komisja Europejska rozważa umożliwienie Ukrainie szybkiego przystąpienia do Unii Europejskiej w ramach realizacji porozumienia pokojowego z Rosją, ale bez przyznania Kijowowi pełnych praw członkowskich - powiedzieli urzędnicy UE, na których powołuje się Agencja Reutera. Plan zakłada, że Ukraina mogłaby uzyskać pełne prawa dopiero po okresach przejściowych.

Jak podaje agencja, pomysł jest na bardzo wczesnym etapie.

Ukraina w UE. Plan szybkiego dołączenia do wspólnoty

W 20-punktowym planie pokojowym, omówionym między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Unią Europejską, pojawił się pomysł członkostwa Ukrainy w UE w 2027 r. - pisze Reuters, powołując się na źródła dyplomatyczne. Jednak wiele rządów państw UE uważa, że ta data jest całkowicie nierealistyczna.

Pomysł przedstawiony przez urzędników UE zakłada odwrócenie tradycyjnego procesu, chociaż nawet ograniczone członkostwo nadal wymagałoby zgody rządów UE i parlamentów krajowych - czytamy.

Plan zakłada, że kraj uzyskałby "stopniowy dostęp" do praw głosu, w zależności od postępów w spełnianiu kryteriów pełnego członkostwa – powiedział urzędnik cytowany przez Reutera.

- Musimy zdać sobie sprawę, że rzeczywistość, w której żyjemy, bardzo różni się od tej, która panowała w momencie opracowywania zasad (przystąpienia) - powiedział jeden z urzędników UE, cytowany przez agencję.

Dyplomata: Przyjęcie Ukrainy do UE leży w interesie Europy

Niektórzy członkowie Komisji twierdzą, że z politycznego punktu widzenia Ukraina nie ma czasu na wieloletni proces przystąpienia do UE, ponieważ porozumienie pokojowe między Ukrainą a Rosją mogłoby oznaczać straty terytorialne dla Kijowa i być trudne do zaakceptowania przez Ukraińców w ewentualnym referendum - przypomina Reuters.

- W interesie Europy leży przyjęcie Ukrainy do UE ze względu na nasze własne bezpieczeństwo – powiedział dyplomata UE, cytowany przez Agencję. - Dlatego musimy szukać kreatywnych rozwiązań, by szybko wprowadzić Ukrainę do UE. Odwrócona koncepcja członkostwa odzwierciedla tę ideę – aby Ukraina przystąpiła do UE politycznie, a następnie uzyskała pełne prawa i pełnoprawne członkostwo po spełnieniu wszystkich warunków – dodał.

