Konto Wydarzeń na TikTok wystartowało 31 marca 2023 roku i od początku rozwija się wyłącznie w sposób organiczny - bez wsparcia płatnymi kampaniami promocyjnymi. Dynamiczny wzrost popularności potwierdza rosnące zapotrzebowanie na rzetelne, szybkie i przystępnie podane informacje w mediach społecznościowych.

Sukces Wydarzeń 24. Ponad Milion obserwujących na TikToku

Na koncie Wydarzeń 24 każdego dnia publikowane są trzy najciekawsze informacje z kraju i ze świata, przygotowane na podstawie materiałów emitowanych na antenie stacji Wydarzenia 24. Krótka, nowoczesna forma wideo oraz aktualność treści sprawiają, że kanał skutecznie dociera do szerokiego grona odbiorców, w tym młodszych użytkowników.

- Cieszymy się, że spełniamy oczekiwania widzów, a ich zainteresowanie Wydarzeniami 24 stale rośnie, co potwierdzają zarówno wyniki naszego profilu na TikTok, jak i oglądalność anteny W24. Pierwszy milion obserwujących traktujemy jako ważny etap, a nie metę - mamy apetyt na więcej i konsekwentnie rozwijamy obecność tam, gdzie są nasi odbiorcy - mówi Piotr Witwicki, dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat.

Sukces profilu Wydarzenia 24 na TikToku potwierdza, że media informacyjne mogą skutecznie budować zasięg i zaangażowanie również w środowisku platform społecznościowych, zachowując przy tym wysoką jakość i wiarygodność przekazu.

red. / polsatnews.pl