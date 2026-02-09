Sukces kanału Wydarzenia 24 na TikToku. Pierwszy milion obserwujących

Konto Wydarzeń 24 na platformie TikTok osiągnęło przełomowy etap w rozwoju - profil obserwuje już ponad milion użytkowników, a łączna liczba polubień sięga blisko 60 milionów.

Prezenterka telewizyjna w studiu z ekranem telefonu pokazującym profil Wydarzeń 24 na TikToku.
Wydarzenia24
Konto Wydarzeń 24 na TikToku zdobyło milion obserwujących

Konto Wydarzeń na TikTok wystartowało 31 marca 2023 roku i od początku rozwija się wyłącznie w sposób organiczny -  bez wsparcia płatnymi kampaniami promocyjnymi. Dynamiczny wzrost popularności potwierdza rosnące zapotrzebowanie na rzetelne, szybkie i przystępnie podane informacje w mediach społecznościowych.

Sukces Wydarzeń 24. Ponad Milion obserwujących na TikToku

Na koncie Wydarzeń 24 każdego dnia publikowane są trzy najciekawsze informacje z kraju i ze świata, przygotowane na podstawie materiałów emitowanych na antenie stacji Wydarzenia 24. Krótka, nowoczesna forma wideo oraz aktualność treści sprawiają, że kanał skutecznie dociera do szerokiego grona odbiorców, w tym młodszych użytkowników.

 

Sukces Wydarzeń24. Ponad Milion obserwujących na TikTokuYoutube
Sukces Wydarzeń24. Ponad Milion obserwujących na TikToku

 

- Cieszymy się, że spełniamy oczekiwania widzów, a ich zainteresowanie Wydarzeniami 24 stale rośnie, co potwierdzają zarówno wyniki naszego profilu na TikTok, jak i oglądalność anteny W24. Pierwszy milion obserwujących traktujemy jako ważny etap, a nie metę - mamy apetyt na więcej i konsekwentnie rozwijamy obecność tam, gdzie są nasi odbiorcy - mówi Piotr Witwicki, dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat. 

 

Sukces profilu Wydarzenia 24 na TikToku potwierdza, że media informacyjne mogą skutecznie budować zasięg i zaangażowanie również w środowisku platform społecznościowych, zachowując przy tym wysoką jakość i wiarygodność przekazu. 

 

red. / polsatnews.pl
